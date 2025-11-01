Más Información

España reconoce “injusticias y dolor” en la Conquista

Una ofrenda a quienes la cultura perdió este año

Fallece Teresa Velázquez, defensora de la pintura

Guiza estrenará el Gran Museo Egipcio, doble en tamaño al Louvre

Caso Louvre: siete capturados por el robo de joyas imperiales; queda un fugitivo y el botín perdido

Tras robo histórico, Francia anuncia medidas “antiintrusión” en el Louvre

Para celebrar los 25 años de HISTORY, así como continuar sumándose a las tendencias y necesidades actuales del mercado, el canal incorpora a Juan Diego Elías, el primer presentador virtual creado con inteligencia artificial (IA).

“Obviamente nadie puede competir con Tom Hanks, David Duchovny, Danny Trejo o Rick Harrison, pero agregamos un talento que tiene un ecosistema básicamente de redes sociales, donde él habita y que nos permite tener un nexo con muchos anunciantes”, asegura César Sabroso, vicepresidente SR de Marketing y Relaciones Públicas.

De acuerdo con la marca, el avatar virtual acompañará a la audiencia en recorridos por la región, ofreciendo entrevistas y contenidos exclusivos. Además de que Juan Diego Elías cuenta con presencia activa en redes sociales, donde se presenta como embajador digital de HISTORY Latinoamérica y comparte contenido viajero e histórico.

“La IA no es el destino, son las herramientas que hoy tenemos para utilizar de una manera eficiente, creativa y económica, en lugar de tener que transportar a un talento a cierto territorio a cierta hora”.

Y aunque Sabroso está consciente de que las conversaciones al respecto de la IA cuentan con detractores, para él desarrollar contenidos con esta tecnología es parte del lema de la compañía: “transformación, adaptación e innovación”.

“O te pones al día o la tecnología te come. Tenemos que ser la persona que conozca, entienda y sepa cómo utilizar las herramientas y no dejar que las herramientas te usen, te abusen o te destruyan”.

El ejecutivo tampoco cierra los ojos, pues establece que las desventajas al respecto radican en el hecho de que la IA no tiene el conocimiento de la audiencia, así como esa emoción para contar las historias y conectar con la gente.

A lo largo de este cuarto de siglo del canal, Sabroso resalta el hecho de que la señal se consolidara como un referente del entretenimiento histórico, llevando a la pantalla historias que han mezclado también a talentos internacionales.

“Hoy funcionan otro tipo de contenidos. Tenemos a personalidades como William Shatner, Morgan Freeman, Lawrence Fishburne, David Duchovny, entre otros, dándole voz y, sobre todo, sumándo credibilidad a las historias”.

