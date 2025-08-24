El nombre del actor Norman Reedus ve hizo tendencia en las redes sociales durante los últimos días; sin embargo, esta vez no fue por su trabajo en la serie "The Walking dead", sino por los problemas legales que enfrenta su hijo, Mingus Lucien Reedus.

De acuerdo con información publicada por el New York Post, el joven modelo fue detenido durante la madrugada del pasado sábado 23 de agosto por la presunta agresión a su novia.

Los hechos, citó el medio, ocurrieron en el departamento que la pareja compartía en Manhattan, donde protagonizaron una acalorada discusión que terminó con Mingus, supuestamente, pateando y estrangulando a la mujer.

Según los reportes policíacos, fue el propio Mingus quien llamó a emergencias; incluso, afirmó que su pareja intentó quitarse la vida, pero cuando los oficiales llegaron la mujer lo señaló como su agresor.

El modelo fue arrestado y enfrenta graves cargos de agresión en tercer grado, obstrucción de la respiración, acoso en segundo grado, acoso agravado y lesiones físicas imprudentes. A pesar de los señalamientos, Mingus fue liberado sin derecho a fianza.

Un día después de su detención, el joven fue captado saliendo de su departamento y al ser abordado por la prensa no solo se negó a responder a sus preguntas, sino que lanzó una inquietante frase: “¿Quieren verme suicidarme?”.

Esta no es la primera vez que Mingus enfrenta problemas legales. En 2021 fue arrestado durante por golpear a una mujer. El caso se resolvió mediante un acuerdo que le exigía mantenerse sin incidentes durante un año y asistir a sesiones de asesoramiento.

Hasta el momento, ni Norman Reedus ni Helena Christensen, madre de Mingus, han hecho declaraciones al respecto.

