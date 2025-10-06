Zelda, hija del fallecido actor Robin Williams, publicó a través de redes sociales una historia donde pidió atentamente a su público que dejara de enviarle videos generados por IA con la imagen de su padre.

"Por favor, dejen de enviarme videos de papá generados por IA", escribió Zelda Williams en Instagram.

A más de 11 años de la partida del comediante, los fans continuaban recordándolo con videos recopilando sus mejores momentos o volviendo a ver sus películas que lo hicieron famoso en Hollywood. Sin embargo, algunos optaron por usar tecnología para recrear su cara.

En su mensaje, Zelda Williams insistió en que dejaran de enviarle este tipo de contenido y señaló que eso no era lo que él hubiera querido.

"Dejen de creer que quiero verlo o que lo entenderé, no lo entiendo y no lo entenderé. Si solo intentan trollearme, he visto cosas mucho peores, me limitaré y seguiré adelante", escribió.

Zelda Williams pide a fans que dejen de hacer videos con IA con la cara de su papá. Foto: @zeldawilliams (Captura de pantalla)

Lee también Se cumplen 10 años sin Robin Williams

También aseguró que estas acciones eran una pérdida de tiempo y aclaró que a su padre no le hubiera gustado recibir este tipo de materiales en redes sociales, hechos sin corazón ni alma.

"Pero, por favor, si tienen un poco de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí, incluso a todos, y punto. Es una tontería, es una pérdida de tiempo y energía, y créanme, NO es lo que él querría", añadió.

En otra parte, Zelda criticó duramente a quienes usan IA para el arte o la música, y calificó estos trabajos como algo “asqueroso”.

"No estás haciendo arte, estás creando perritos calientes asquerosos y sobreprocesados con la vida de seres humanos, con la historia del arte y la música, y luego se los metes a la fuerza a alguien con la esperanza de que te den un pequeño visto bueno y les guste. Asqueroso", enfatizó.

Lee también Recordando al genio: A 10 años de la muerte de Robin Williams.

La actriz concluyó asegurando que la IA solo reciclaba ideas del pasado y que el público consumía sin sentido alguno.

"Estás absorbiendo el Ciempiés Humano del contenido, y desde el mismísimo final, mientras la gente de adelante se ríe y se ríe, consume y consume", escribió.

Hija de Robie Williams crítica a la gente que usa IA para cfrear arte. @zeldawilliams (Captura de pantalla)

No era la primera vez que la hija de Robin Williams criticaba la IA. En 2023, durante las protestas de SAG-AFTRA, señaló al uso de esta tecnología como “tema obligatorio de negociación”.