Más Información

Presenta FIL Guadalajara su programa general

Presenta FIL Guadalajara su programa general

Vivir en la Ciudad de México, entre gentrificación y precariedad

Vivir en la Ciudad de México, entre gentrificación y precariedad

Geney Beltrán ensaya desde la multiplicidad

Geney Beltrán ensaya desde la multiplicidad

Protestan grupos artísticos en escenario del Palacio de Bellas Artes ante falta de compromiso de autoridades y malas condiciones de trabajos

Protestan grupos artísticos en escenario del Palacio de Bellas Artes ante falta de compromiso de autoridades y malas condiciones de trabajos

Entre el Cervantino y el MUAC, Javier Camarena se alista para los últimos meses del año

Entre el Cervantino y el MUAC, Javier Camarena se alista para los últimos meses del año

La salida de Alexis Ayala de "La casa de los famosos México" y el inicio de octubre

La salida de Alexis Ayala de "La casa de los famosos México" y el inicio de octubre

Zelda, hija del fallecido actor, publicó a través de redes sociales una historia donde pidió atentamente a su público que dejara de enviarle videos generados por IA con la imagen de su padre.

"Por favor, dejen de enviarme videos de papá generados por IA", escribió Zelda Williams en Instagram.

A más de 11 años de la partida del comediante, los fans continuaban recordándolo con videos recopilando sus mejores momentos o volviendo a ver sus películas que lo hicieron famoso en Hollywood. Sin embargo, algunos optaron por usar tecnología para recrear su cara.

En su mensaje, Zelda Williams insistió en que dejaran de enviarle este tipo de contenido y señaló que eso no era lo que él hubiera querido.

"Dejen de creer que quiero verlo o que lo entenderé, no lo entiendo y no lo entenderé. Si solo intentan trollearme, he visto cosas mucho peores, me limitaré y seguiré adelante", escribió.

Zelda Williams pide a fans que dejen de hacer videos con IA con la cara de su papá. Foto: @zeldawilliams (Captura de pantalla)
Zelda Williams pide a fans que dejen de hacer videos con IA con la cara de su papá. Foto: @zeldawilliams (Captura de pantalla)

Lee también

También aseguró que estas acciones eran una pérdida de tiempo y aclaró que a su padre no le hubiera gustado recibir este tipo de materiales en redes sociales, hechos sin corazón ni alma.

"Pero, por favor, si tienen un poco de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí, incluso a todos, y punto. Es una tontería, es una pérdida de tiempo y energía, y créanme, NO es lo que él querría", añadió.

En otra parte, Zelda criticó duramente a quienes usan IA para el arte o la música, y calificó estos trabajos como algo “asqueroso”.

"No estás haciendo arte, estás creando perritos calientes asquerosos y sobreprocesados con la vida de seres humanos, con la historia del arte y la música, y luego se los metes a la fuerza a alguien con la esperanza de que te den un pequeño visto bueno y les guste. Asqueroso", enfatizó.

Lee también

La actriz concluyó asegurando que la IA solo reciclaba ideas del pasado y que el público consumía sin sentido alguno.

"Estás absorbiendo el Ciempiés Humano del contenido, y desde el mismísimo final, mientras la gente de adelante se ríe y se ríe, consume y consume", escribió.

Hija de Robie Williams crítica a la gente que usa IA para cfrear arte. @zeldawilliams (Captura de pantalla)
Hija de Robie Williams crítica a la gente que usa IA para cfrear arte. @zeldawilliams (Captura de pantalla)

No era la primera vez que la hija decriticaba la IA. En 2023, durante las protestas de SAG-AFTRA, señaló al uso de esta tecnología como “tema obligatorio de negociación”.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Fueron Nodal y Ángela? Emiliano Aguilar afirma que alguien le ‘metió el pie’ para dejarlo fuera de los Premios Billboard. Foto: Tomada de Instagram @emiliano_aguilar.t / AFP

¿Fueron Nodal y Ángela? Emiliano Aguilar afirma que alguien le ‘metió el pie’ para dejarlo fuera de los Premios Billboard

Tom Cruise (63) convence a Ana de Armas (37) de unirse a la Cienciología tras prometerle 'la boda del año'. Foto: AP / AFP

Tom Cruise (63) convence a Ana de Armas (37) de unirse a la Cienciología tras prometerle 'la boda del año'

El humillante apodo que William y Kate usan en secreto para ridiculizar a Meghan Markle. Foto: AP / (Phil Noble/Pool Photo via AP)

El humillante apodo que William y Kate usan en secreto para ridiculizar a Meghan Markle

Alfredo Adame explota contra Lupillo por exhibir a Belinda “¿Tú crees que ese ángel hermoso va a necesitar de ese sapo”, dice. Foto: Tomada de Instagram @alfredoadame.goldenboy / @belindapop / @lupilloriveraofficial

Alfredo Adame explota contra Lupillo por exhibir a Belinda: “¿Tú crees que ese ángel hermoso va a necesitar de ese sapo?”, dice

Heidi Klum. Foto: EFE

Heidi Klum deja poco a la imaginación y luce vestido transparente en Paris Fashion Week