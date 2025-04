Romina Mircoli, hija de Dulce, se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para denunciar a Franciso Cantú por presuntas amenazas de muerte, las que asegura que ha recibido en los últimos cuatro meses.

Durante el mediodía, la unigénita de la cantante se presentó junto a su esposo, Moisés González y su apogado en las instalaciones de la Fiscalía de NL, esto debido a que las amenzas ocurrieron mientras que la joven se encontraba en el estado.

Así lo explicó su representante legal, quien se dirigió a los medios, debido a que el estado emocional en que se encontraba Romina le impidió expresarse.

Lee también: Hija de Dulce llama a Mitzy "cocainómano", el diseñador al que su madre le heredó parte de su patrimonio

"Está muy afligida la señora por lo que pasó, estuvo platicando los hechos, leyendo de nuevo los mensajes", dijo el abogado.

Se refería a mensajes que, presuntamente, habría recibido Mircoli por parte de Francisco Cantú, quien fuera un amigo muy cercano de su madre en sus últimos años de vida.

La joven se limitó a indicar que, fue desde hace cuatro meses, cuando su madre perdió la vida que comenzó a ser hostigada y recibir amenazas.

"Estoy muy abrumada, yo creo que ya no es justo todo lo que he estado pasando, ya llevo cuatro meses así y cada vez se pone peor, que él (su abogado) hable,yo ya no", dijo.

El representante legal de Mircoli indicó que las amenazas de muerte, insultos e injurias que ha recibido su clienta han provenido de diferentes números teléfonicos.

Y si bien, la denuncia, pareciera responsabilizar en primera instancia a Cantú, el abogado aclaró que el documento también incluye a Ofelia Cano y el nombre de dos personas más, ya que creen que cualquiera de los cuatro podría ser el culpable.

Lee también: Francisco Cantú, supuesto ex de Dulce, afirma que entre él y la hija de la cantante hubo coqueteo: "no le conviene acordarse"

En la actualidad, el propio abogado es quien ha proporcionado a Romina seguridad para ser protegida en lo que el proceso sigue su curso y la Fiscalía considera que la joven necesita otro tipo de protección.

Por último, el perito en leyes indicó que ya contactaron a los abogados de Alicia Villareal, la cual también ha visto su imagen afectada, debido a las declaraciones públicas de Cantú, ya que esto podría favorecerles en el proceso.

"Esta persona se dedica a hacerse publicidad con varios artistas, con la intención de llamar a los reflectores; es un momento, tengo una cita con la artista y su coordinaror para hablar con ella próximamente, vamos a darle con todo", precisó.

melc