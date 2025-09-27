A más de cuatro días del hallazgo sin vida del cantante colombiano B King, la familia del cantante pide justicia.

Estefanía, hermana del reggaetonero, habló por primera vez sobre el caso que ha conmocionado a la industria musical: la desaparición y brutal asesinato de Byron Sánchez, mejor conocido como B King.

"Guardé la esperanza hasta lo último. Empecé con ese sentimiento el sábado, de que: 'debo ir a México a buscarlo', pero al principio estaba muy esperanzada con que lo iba a encontrar", dijo en entrevista para el programa "Siéntese quien pueda".

La influencer tenía una relación muy estrecha con el reggaetonero. Foto: Instagram.

Lee también ¿Quiénes eran B-King y Regio Clown, los artistas colombianos encontrados sin vida en México?

Byron fue reportado como desaparecido en la CDMX el pasado 17 de septiembre, tan solo un día después su cuerpo, junto al de su acompañante el DJ Regio Clown, fue encontrado cerca de la carretera México-Cuautla. Las autoridades mexicanas confirmaron la noticia una semana más tarde, luego de que la familia lo reconociera.

"Nos citaron en el Estado de México, que los acompañáramos a ver unos cuerpos que tenían similitudes y necesitaban que fuéramos a reconocerlos. Mi mamá fue la que lo reconoció, yo no fui capaz", agregó.

Tras revelarse la muerte, Estefanía explicó que sus seres queridos se encuentras devastados, pero lo que más lamentan son los detalles que las investigaciones han ido revelando y que apuntan a un probable ajuste de cuentas, versión que la familia rechaza.

"Yo sé que mi hermano no es nada de lo que dicen, su sueño era cantar. Me rehúso a pensar que tenía algo que ver, llevaba tres días en México y fue netamente a su show y estaba tan emocionado. Me rehúso a pensar que era algo malo, mi hermano no tenía problemas con nadie".

Entre dolor y rabia por lo sucedido, Estefanía aprovechó el momento para mandar un mensaje a las autoridades mexicanas y pedir que se haga justicia a la memoria de Byron.

"Ya nada me va a devolver a mi hermano. Yo lo que pido a las autoridades mexicanas es que nos ayuden a esclarecer esto, porque mi hermano no merecía morir así. No lo acepto", finalizó.

Desaparece presunta pareja de B King

El caso ha dado un nuevo giro dramático, luego de que este pasado 23 de septiembre se reportara la desaparición de la actriz venezolana Angélica Torrini, mejor conocida como Angie Miller.

En el último mensaje que Miller publicó en sus redes sociales expresó su frustración ante la tragedia, incluso, declaró su odio por nuestro país:

"Hoy odio a México más que a mi vida. No es justo todo lo que está pasando", escribió.

La creadora de contenido apareció junto al músico en algunos videos pero no se sabe cuál es exactamente la relación que sostenía con el colombiano.

Angie Miller compartió un reel en Instagram al lado de B-King cinco días antes de la desaparición del cantante colombiano. Foto: tomada de Instagram soyangiemilleroficial_

Lee también Angie Miller, amiga de B-King y Regio Clown, aparece en el Registro Nacional de Detenciones de la SSPC

.