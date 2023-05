Perfil del actor Héctor Parra, acusado de abuso sexual contra su hija Alexa Hoffman

Como si fuera una premonición, desde los albores de su carrera el actor Héctor Parra ha estado en medio de abogados.

Pero no por cuestiones legales, sino porque le tocó interpretar a uno de esos profesionistas en "La usurpadora", donde primero intenta defender a la gemela buena (Gabriela Spanic), para luego se contratado por la mala.

Y en "La pícara soñadora", era el litigante que intentaba conquistar al personaje que encarnaba la desaparecida Mariana Levy.

Era la década de los 90's y Parra había comenzado a trabajar en algunas series como "Días sin luna" y "En carne propia", pero fue el mundo de la telenovela el que lo catapultó mediáticamente.

Nada mal para quien en su juventud deseaba ser piloto aviador, pero la vida y su gusto por la lectura, lo fue llevando a los sets

Su físico le permitía ser doctor en "Te sigo amando" o un divertido mánager en "Cómplices al rescate", siguiendo en "Alegrijes y rebujos".

Antes Ernesto Alonso lo llamó para la producción histórica "El vuelo del águila", con un personaje inventado, pero que ayudaba a contar la historia de un hombre enamorado de la hija del presidente Porfirio Díaz.

¿Quién es Héctor Parra, el actor acusado de abuso sexual contra su hija?





El siglo 20 le trajo más trabajo, pues fue cuando cambió de Televisa a TV Azteca , empresa última que lo colocó en "La vida es una canción", "Lo que la gente cuenta", "Los que callamos las mujeres" y "Drenaje profundo".

Ya entonces tenía dos hijas, Daniela y Alexa, de dos parejas distintas. Con la primera, de hoy 23 años, siempre se llevó bien; con la otra, ahora de 18, comenzó a tener fricciones según él, provocadas por su mamá.

Las acusaciones sobre él de conducta inapropiada sobre Alexa, así como la pandemia, le cortaron la racha que llevaba.

En una entrevista para "Ventaneando", Parra aseguró que dos proyectos que tenía en puerta se le habían caído por las acusaciones y tampoco otros productores le llamaban.

Entonces los ahorros también comenzaron a acabarse, al ser su último ingreso formal en 2019 por su labor en la serie "Un poquito tuyo", protagonizada por Jorge Salinas y Marjorie de Sousa.

El actor reveló que para subsanar la falta de dinero y a idea de su hija Daniela, comenzó la hechura y entrega de tamales, pequeña empresa de la que es jefe de repartidores.

Problema legal

El proceso legal para Héctor Parra aún no termina y, de acuerdo con la abogada de la parte acusatoria, tendrá una pena de prisión mayor a diez años.

Anoche, Olivia Rubio, litigante por parte de Alexa Parra, quien acusó a su padre de abuso sexual, aseguró que el actor fue encontrado culpable de corrupción de menores, por lo cual se le dictará pena el próximo jueves.

El live en instagram, en el que estuvieron presentes Alexa y Rubio, se dio minutos después de que la defensa del actor aseguró en el Reclusoro Norte, que su cliente había sido absuelto de los siete delitos sexuales que tenía en su contra, sólo faltando el de corrupción de menores.

De acuerdo con Rubio lo que ocurrió en realidad fue que el juez determinó sumar todo como corrupción de menores.

“De los hechos y pruebas se acreditaba que Alexa había sido víctima por parte de su padre desde los 6 y hasta los 14 años de múltiples abusos sexuales, que no se podía determinar si eran 7, 20 o 200, así lo dijo literalmente, y al no poderse determinar si habían sido 7, 20 o 200, el tipo penal que mejor cubría todas estas conductas es el tipo penal de corrupción de menores agravado por la relación (padre-hija). Y como este delito comprende todos los hechos de abuso, no iba condenar por cada uno de los hechos de abuso, sino en conjunto con corrupción”, expresó.

Y subrayó que, cuando menos, tendrá una sentencia de 10 años y medio.

“No quedó absuelto y libre el señor Héctor N, cuando menos por el delito de corrupción convertido de manera agravada, cuando menos son 10 años con seis meses (de pena), esto lo sabe la defensa, por lo menos debe entenderlo y cualquier información distinta a esto es una tergiversación”, recalcó.

Alexa aseguró, tras la petición de un usuario de mostrar las pruebas, éstas podrán verse en un documental que se está preparando.

“Siempre tuvimos fe (en la justicia), como ellos mismos dijeron (la defensa) la verdad siempre sale a la luz y afortunadamente está pasando”, dijo la joven.

La abogada, por su parte, adelantó la posibilidad de que haya apelación por parte de la defensa, pero volverán a ganar.