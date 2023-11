Gustavo Pedraza, actor de "Jenni Rivera: Mariposa de Barrio", muere a los 41 años

Una vez más, el mundo del espectáculo se cubre de luto y la luz de un joven talento se apaga, en esta ocasión fue el actor mexicano Gustavo Pedraza, cuya carrera se desarrolló en los Estados Unidos y que hace apenas unos días falleció.

“Amigo querido, descansa en paz. Siento mucho tu partida. Donde quiera que estés te mando todo mi amor”, fue como la cantante Litzy despidió a su amigo y compañero en la telenovela "Al otro lado del muro", confirmando de esta manera su deceso.

"Mi Gus… solo espero sepas cuánto te quiero, cuánto creí en ti, y cuánto te voy a extrañar… Lo que sí estoy segura, es que nunca sabrás con cuántas ganas me quedo de habértelo podido decir una vez más , descansa querido amigo", escribió la actriz Katie Barberi en una publicación de Instagram, donde compartió varias imágenes de ella con el actor.

"What????? I can’t believe it! OMG. I’m so sorry. El mejor camino para el querido Gus. Y fortaleza para su hermosa familia y allegados. QEPD. Luz a la luz!", fue como Vanessa Bauche se expresó de la partida de Gustavo Pedraza, que tenía tan sólo 41 años.

A pesar de que su familia no ha revelado la causa de su fallecimiento, se sabe que esto sucedió el 19 de noviembre, y diversos portales de noticias del espectáculo reportan que fue por un accidente automovilístico.

Aunque Pedraza nació y estudió actuación en México, emigró a los Estados Unidos para desarrollar allí su carrera, en 2006 participó en el talent show Objetivo Fama, el cual le dio cierta fama y reconocimiento; es en 2012 cuando al fin fue contratado por la cadena Telemundo, donde participó en telenovelas como "Marido en alquiler", "Al otro lado del muro", "Eva la trailera", "El Talismán", "El rostro de la venganza", "En otra piel", "Bajo el mismo cielo", "Ruta 35" y "Jenni Rivera: mariposa de barrio".

El actor residía en Chicago, Illinois, junto a su ahora viuda la cantante puertorriqueña Jenilca Giusti, y sus dos hijos Michel Alessandro y Gianfranco, de ocho y cuatro años respectivamente.

