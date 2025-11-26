Más Información

Ginebra, 26 nov (EFE).- La, de la escritora mexicana , ha sido galardonada este miércoles con el prestigioso , concedido cada año por la homónima fundación suiza.

El jurado, formado por siete escritores, artistas y editores de otros tantos países, ha decidido otorgar en esta edición el premio a "una novela que explora con una inteligencia desgarradora la maternidad, fuera de los moldes sociales impuestos a los cuerpos de las mujeres", según indicó el fallo.

Publicada en español por la editorial Anagrama en 2020 y traducida al francés por Dalva en 2022, "La hija única" es "una oda delicada a las complejidades de las identidades femeninas, a sus capacidades de metamorfosis y, más allá de eso, al poder de las sororidades", agregó el jurado.

El premio Jan Michalski, con un monto de 50 mil francos (53 mil euros), es otorgado desde 2010 a obras literarias en cualquier género de ficción o no ficción, así como en cualquier idioma, seleccionada entre varias propuestas del propio jurado.

Los otros finalistas en esta edición han sido "¿Y si los Beatles no hubieran nacido?", del escritor francés Pierre Bayard, y "Esos extraños que no conocemos", de la estadounidense Lydia Davis.

