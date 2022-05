Geraldine Bazan denuncia que un Uber se robó sus cosas

La actriz Geraldine Bazan recurrió a las redes sociales para pedir ayuda luego de que un Uber, un servicio de tranporte por aplicación, cancelara el viaje sin explicación alguna mientras llevaba su paquete.

Bazan explica que una vez que el conductor recibió el paquete para envío arrancó e inmediatamente después canceló el viaje con el artículo en su poder.

Geraldine explicó que a pesar de que ya intentó comunicarse con la aplicación, no ha tenido éxito; señaló que es de vital importancia recuperar sus cosas, ya que las necesita para trabajar.

La actriz colgó una segunda imagen en la que con un meme describía la situación de preocupación que está viviendo.

Otra famosa denuncia a Uber

El fin sde sena pasado, Paulina Goto vivió un momento de susto mientras viajaba en Uber, a través de sus redes sociales la actriz denunció que se sintió amenazada y en peligro con el comportamiento del conductor.

Goto narra que fue tanto el miedo que sintió, que tuvo que bajarse del carro mientras éste se encontraba en movimiento; recomendó a la gente hacerle caso a la intuición cuando sientan que algo no está bien.

"@Uber_Support por favor tomen cartas en el asunto. Estoy bien GAD pero estoy muy asustada. Chicxs cuídense mucho y háganse caso cuándo sientan que algo no está bien".

En su relato, que adjuntó en su denuncia por Twitter, la actriz de la serie "Madre solo hay dos" contó que el momento en el que sintió más miedo fue cuando le pidió al conductor que se detuviera para ella poder bajarse y no lo hizo, asegurándole que "no le iba a pasar nada".

“Este conductor me acaba de meter el susto de mi vida. Me subí al coche y bajé la ventana (siempre lo hago, pues me hace sentir más segura) y en seguida el conductor la subió y le puso seguro para que no pudiera bajarla. Le pedí me dejara bajarla de nuevo y quitara el seguro y me dijo que no. Le pedí que parara el coche, que me quería bajar y me dijo que no, y ‘que no me iba a pasar nada’. Tuve que abrir la puerta y saltar mientras el coche avanzaba”, se lee.

Seguidores de la protagonista de la telenovela "Vencer el desamor", le enviaron buenos deseos y apapachos ante el trago amargo.



