La actriz Gaby Rivero fue víctima de la delincuencia, cuando por medio de engaños entregó siete mil pesos a un hombre que se hizo pasar por hermano de un conocido, por lo cual no desconfió y le dio la cantidad que pedía.

"El 15 de agosto estaba yo en Perisur comiendo con una amiga, y de repente se me acercó un tipo que se hizo pasar por Fernando Pérez Teuffer, el utiliza mucho ese apellido para extorsionar a la gente, pero en realidad se llama Juan Antonio Peset Cortina; supuestamente le habían quitado el coche y no podía pagar con tarjeta, así que me pidió que le prestara efectivo", explicó Gaby Rivero en el programa De Primera Mano.

Ella le explicó que no tenía efectivo con ella, que su cartera sólo había cuatro dólares, el hombre le preguntó que si no podía sacar del cajero y ella accedió, dándole siete mil pesos en ese momento, la cantidad que el banco le permite sacar al día.

La actriz comentó que no dudó de su palabra porque supuestamente era hermano de Ricardo Pérez Teuffer, un ejecutivo de Televisa con quien ella tiene buena relación.

"La verdad es que este hombre tiene una labia increíble, siempre anda con tapabocas para que no lo reconozcan... Uno debe tener cuidado, es un delincuente porque ya lo ha hecho con muchas personas. Omar Fierro me escribió, él también cayó con 2 mil pesos con el mismo rollo".

Quien interpretó el personaje de la maestra Jimena, en la telenovela de 1989 Carrusel, explicó que días después se lo volvió a encontrar muy cerca de donde ella vive, el hombre llevaba de la mano a una niña con uniforme escolar; y le reclamó que no le hubiera devuelto el dinero.

"Le dije: ‘Tú me debes dinero, si no quieres que tu hija sepa a qué te dedicas, te espero aquí el lunes para que me pagues", dijo la actriz, pero aseguró que eso no sucedió, a pesar de que el estafador le dejó su INE y la promesa de regresarle lo prestado.

La razón por la cual Gaby Rivero hizo público su caso, fue para alertar a la gente y no caiga en esta clase de robo, porque se enteró que este sujeto ya defraudó alrededor de 70 personas y por eso ha decidido proceder legalmente el día hoy.

“Quiero alertar a la gente para que no caiga. Esta gente te toca el corazón y te extorsiona, porque es un robo”, finalizó Rivero.

