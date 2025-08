Gabriela Cartol, protagonista del multigalardonado filme La camarista, se ha “convertido” en figura animada para una serie hecha en stop motion.

La actriz prestó su voz para Mujeres con hombreras, que estrenará el mes próximo en el canal de paga Adult Swim, caracterizado por presentar historias de amor para adultos jóvenes, del tipo Rick y Morty.

El stop motion, visto mediáticamente hace dos años gracias a Pinocho, de Guillermo del Toro, es la técnica que necesita de figuras que se van moviendo milimetricamente y tomándosele fotografías, para que unidas parezca que cobran movimiento.

Mujeres con hombreras sigue a Marioneta, una orgullosa y adinerada española que vive en el Quito de los años 80, en Ecuador. Allí se cruza con un grupo diverso de mujeres excéntricas y ambiciosas que enfrentan dilemas complejos relacionados con el amor, la familia y los conejilos de indias.

Gabriela Cartol da sus cuerdas vocales al personaje de Coquita, asistente de la empresaria.

“Es la primera vez que hago doblaje y en una de esas me contactaron y me encantó el proyecto. Sólo puedo decir que es una mujer no tan dulce”, dice la actriz.

La decisión de Cartol fue idónea para el creador ecuatoriano Gonzalo Córdova, quien quería tener diferentes estilos de actuación, de varios países.

“No quiero decir mucho de lo que va pasar, pero hay un capítulo donde ella cambia de ser chistosa a otro en donde te rompe el corazón”, adelanta el creativo.

Mujeres con hombreras es creada por Córdova pero en la producción, diseño de personajes y sets, y dirección, estuvieron los mexicanos Arturo y Roy Ambriz con su compañía Cinema Fantasma.