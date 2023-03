Gabriel Soto quiere ser villano y actuar en EU

Si bien Gabriel Soto tiene más de 27 años de carrera en la que ha hecho diferentes papeles en la televisión, algunos en el cine y teatro, y ha sido cantante, afirmó que todavía le faltan muchas cosas que hacer y muchos sueños que cumplir para crecer en su faceta actoral.

Dentro de sus planes en el terreno profesional, se encuentra tocar puertas en Hollywood, así como hacer a un lado su imagen de galán de telenovelas para adentrarse a otro tipo de personajes que nunca ha realizado.

Así lo dijo el artista en entrevista con EL UNIVERSAL durante una de las pausas en la grabación del segundo programa infantil de concursos Mi famoso y yo de Televisa, que se transmite los domingos por Las Estrellas. Soto es juez y observador, quien le otorga estrellas a los mejores participantes.

“Por ejemplo, me falta hacer un villano, me fascinaría, además hacer más cine, me encantaría irme a Estados Unidos a hacer cosas por allá”.

Sobre si entre sus sueños de niño estaba ser actor o cantante, comentó que nunca se vio bajo los reflectores.

“Yo quería ser deportista, la vida me llevó a este camino de la actuación y gracias a Dios porque me encanta lo que hago, pero yo quería ser deportista.

“Fui nadador, fui jugador de futbol, cualquier deporte que fuera me encantaba y quería hacerlo a nivel profesional”.

Ahora en este nuevo rol de juez en el programa conducido por Adal Ramones, afirmó, se ha sentido cómodo.

“La estamos pasando muy bien, conociendo más a los niños, al talento que tienen, nos ha ido increíble estos dos domingos”.

La semana pasada falleció Rebecca Jones, con quien trabajó en la telenovela Te acuerdas de mí, que protagonizó al lado de Fátima Molina.

“Rebecca deja un nombre inigualable, era una persona llena de alegría, ternura, cuántos trabajos hizo a lo largo de su carrera, se nos fue una grande”.