El sexto episodio de Final Destination: Bloodlines atrajo a grandes multitudes a los cines este fin de semana y encabezó fácilmente las listas nacionales con 51 millones de dólares en ventas de boletos, según estimaciones del estudio ayer.

La película ganó lo mismo a nivel internacional, sumando un debut global de 102 millones.

El mismo entusiasmo no se reflejó en el thriller experimental de Abel The weeknd tesfaye, Hurry up tomorrow que se estrenó fuera de los cinco primeros con un estimado de 3.3 millones de dólares.

“Siempre iba a tener dificultades al enfrentarse a Final Destination: Bloodlines, había mucho revuelo”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore.

Final Destination: Bloodlines se estrenó en 3 mil 523 ubicaciones, y fue impulsada por una ola de críticas positivas (93% en Rotten Tomatoes) y tácticas de marketing viral, incluyendo una imagen de troncos en la parte trasera de camiones, un guiño a una de las trampas mortales más infames de Final Destination: Bloodlines.

El éxito de Final Destination: Bloodlines revive efectivamente una franquicia de 25 años que no había tenido una nueva película desde el año 2011.

También continúa una racha de éxitos para Warner Bros., que ha tenido éxitos casi consecutivos con Sinners, de Ryan Coogler, y A Minecraft movie. Las tres películas estuvieron entre las cinco primeras este fin de semana.

Thunderbolts, de Disney, se ubicó en segundo lugar con 16.5 millones de dólares, elevando su total global a más de 325 millones.