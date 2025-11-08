Más Información

Armando González Torres viaja por la literatura utópica

Es hora de examinar la situación de la libertad en nuestro tiempo”: Enrique Krauze, historiador

Robo de joyas y duro informe oficial obligan al Louvre a activar un plan de seguridad de emergencia

Diánoia: 70 años de difundir temas y asuntos filosóficos

Avanza el tema con los legisladores de Francia

no descarta experimentar con el regional mexicano, aunque prefiere hacerlo “a su manera”. Tras reencontrarse con Belinda —quien confesó admirarla—, la cantante devolvió el cumplido: “Es un dulce, una belleza, una gran artista. Me encantaría colaborar con ella”.

Eso sí, Fey puso sus límites: “No sé si me aventaría a hacer algo tan regional. Me gustaría más un punto medio, un balance entre nuestros mundos”. Traducido al idioma pop: Fey está lista para subirse al tren del regional, pero con filtro, luz cálida y autotune.

EL UNIVERSAL sobrevive a la invasión extraterrestre

En los últimos años se consume casi sin discriminación todo el contenido que generan tiktokers e influencers para las redes sociales, pero aún con toda la producción que estos personajes hacen, medios de información tradicionales como EL UNIVERSAL siguen siendo un referente de credibilidad en México para el mundo.

Prueba de ello es que en la cinta “La guerra de los mundos” más reciente, en la que actúan Ice Cube y Eva Longoria, el GRAN DIARIO DE MÉXICO fue elegido para ser el que “da a conocer” la invasión extraterrestre que es el eje de la trama de dicha producción cinematográfica.

Se trata de una nueva versión de la novela de H.G Wells, en la que en su adaptación a la etapa moderna, las redes sociales levantan la mano a manera de solución, pero también se muestra que estas se convierten en un problema para quienes viven el conflicto.

La película figura dentro del top 6 en la plataforma Prime Video en México. Foto: Captura de pantalla.
MTV apaga la señal y hasta HISTORY se pone nostálgico

El dejó una herida inesperada en la competencia. César Sabroso, vicepresidente senior de Marketing y Comunicación de HISTORY, confesó que la noticia no les dio gusto, sino tristeza. “El hecho de que MTV desaparezca no es motivo de regocijo, es horrible. Son colegas con los que crecimos, con los que compartimos retos y oportunidades”, dijo. Y aunque aclaró que la lección está clara (“si no te renuevas, mueres”), lamentó que los cambios en la industria se sientan cada vez más como una partida de Pac-Man: “El pez grande se come al chico”. MTV, al final, fue devorada por su propio algoritmo.

Foto:Especial
