La vida del mexicano Alfredo Quiñones Hinojosa, mejor conocido como Dr Q, quien llegó como indocumentado a EU y ahora es considerado una de las mentes más brillantes en el mundo de la neurocirugía, será llevada al cine por la compañía de Brad Pitt, con guion de Fernando Eimbcke.

La historia le fue encargada al director de Temporada de patos, quien ya lo entregó y ahora se encuentra en las oficinas de Plan B, esperando luz verde.

Jeremy Kleiner, ganador del Oscar a Mejor Película por Doce años de esclavitud y Luz de luna, además estar nominado este año por F-1: la película, es el responsable de llevarla a cabo.

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“Es la historia del Dr Q, uno de los mejores neurocirujanos del mundo; fue migrante, se cruzó la barda, lo detuvo la policía, lo regresaron y esa misma noche se volvió a cruzar”, comenta Eimcbke.

“Él mismo tiene un libro muy bonito titulado Becoming Dr Q, en el que cuenta su origen humilde y eso me ayudó muchísimo. Es de un pueblo chiquito de Mexicali”, añade el realizador.

Plan B lo contrató para hacer el guion y ya lo entregó. El propio doctor reveló que Kleiner estaba ya preparando el filme.

“No es un documental, está basada en mi vida y tengo confianza en Jeremy”, expresó Dr Q. en una visita a Monterrey.

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Quiñones fue llamado así porque a sus compañeros de trabajo se les dificultaba pronunciar su apellido. Nació en 1968, en EU a los 19 años, trabajó en los Campos del Valle de San Joaquín, California, fue soldador, al tiempo que tomaba clases nocturnas de inglés en un colegio comunitario. A fines del siglo pasado se graduó como mejor estudiante de su generación por la escuela de medicina de Harvard.

El filme gira en torno a una familia de migrantes mexicanos en EU, donde el hijo adolescente se hace cargo de su padre, aunque quiere salir de fiesta.

“No sé si la vio, pero aceptó poner su nombre en los créditos, algo que no hace mucho”, apunta el director.