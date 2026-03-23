Más Información

“Fue el destino”: Juan Coronel Rivera dona más de 150 mil piezas al Museo Anahuacalli

“Fue el destino”: Juan Coronel Rivera dona más de 150 mil piezas al Museo Anahuacalli

Los Oscar y el triunfo del América en los memes de la semana

Los Oscar y el triunfo del América en los memes de la semana

Memorial del poeta: el archivo de Jaime Sabines

Memorial del poeta: el archivo de Jaime Sabines

La melodiosa vida: Jaime Sabines en su centenario

La melodiosa vida: Jaime Sabines en su centenario

Jaime Sabines en voz de sus traductores

Jaime Sabines en voz de sus traductores

“No hay que ceder ante el pesimismo": Efraín Bartolomé sobre la violencia en Chiapas

“No hay que ceder ante el pesimismo": Efraín Bartolomé sobre la violencia en Chiapas

La vida del mexicano , mejor conocido como Dr Q, quien llegó como indocumentado a EU y ahora es considerado una de las mentes más brillantes en el mundo de la neurocirugía, será llevada al por la compañía de Brad Pitt, con guion de Fernando Eimbcke.

La historia le fue encargada al director de Temporada de patos, quien ya lo entregó y ahora se encuentra en las oficinas de Plan B, esperando luz verde.

Jeremy Kleiner, ganador del Oscar a Mejor Película por Doce años de esclavitud y Luz de luna, además estar nominado este año por F-1: la película, es el responsable de llevarla a cabo.

Lee también

“Es la historia del Dr Q, uno de los mejores neurocirujanos del mundo; fue migrante, se cruzó la barda, lo detuvo la policía, lo regresaron y esa misma noche se volvió a cruzar”, comenta Eimcbke.

“Él mismo tiene un libro muy bonito titulado Becoming Dr Q, en el que cuenta su origen humilde y eso me ayudó muchísimo. Es de un pueblo chiquito de Mexicali”, añade el realizador.

Plan B lo contrató para hacer el guion y ya lo entregó. El propio doctor reveló que Kleiner estaba ya preparando el filme.

“No es un documental, está basada en mi vida y tengo confianza en Jeremy”, expresó Dr Q. en una visita a Monterrey.

Lee también

Quiñones fue llamado así porque a sus compañeros de trabajo se les dificultaba pronunciar su apellido. Nació en 1968, en EU a los 19 años, trabajó en los Campos del Valle de San Joaquín, California, fue soldador, al tiempo que tomaba clases nocturnas de inglés en un colegio comunitario. A fines del siglo pasado se graduó como mejor estudiante de su generación por la escuela de medicina de Harvard.

El filme gira en torno a una familia de migrantes mexicanos en EU, donde el hijo adolescente se hace cargo de su padre, aunque quiere salir de fiesta.

“No sé si la vio, pero aceptó poner su nombre en los créditos, algo que no hace mucho”, apunta el director.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Florinda Meza defiende a Ángela Aguilar y culpa a Christian Nodal “Sonsacó a una jovencita”. Foto: Tomada de Instagram @florindamezach1 / Tiktok @angelaaguilar_

“Pobre muchacha”: Florinda Meza estalla por Ángela Aguilar, culpa a Christian Nodal y enciende polémica con indirecta a Cazzu

Meghan y Harry regresarían a la familia real en 2027: dan a conocer su lista de exigencias. Foto: AP

Meghan y Harry regresarían a la familia real en 2027: dan a conocer su lista de exigencias

“Estaba vacía y bebía sin control”: Bárbara Mori confiesa depresión tras Rubí y conmociona a fans. Foto: Tomada de Instagram @delamori

“Estaba vacía y bebía sin control”: Bárbara Mori confiesa depresión tras Rubí y conmociona a fans

“Fue un encerrón, intentó besarme”: Inés Sainz revela acoso de jugador del AC Milán y sacude al futbol. Foto: IVAN STEPHENS / EL UNIVERSAL

“Fue un encerrón, intentó besarme”: Inés Sainz revela acoso de jugador del AC Milán y sacude al futbol

Sofía Vergara. Foto: AP

Sofía Vergara y el espectacular vestido rojo strapless con el que presumió su belleza

[Publicidad]