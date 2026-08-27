En este pueblo de Chihuahua la gente se va sin dar explicaciones y dos niños tienen el veredicto de por qué pasa eso: los extraterrestres se los van llevando.

Y no se trata de ninguna cosa inventada por ellos, pues en la vida real, entre esa entidad, Coahuila y Durango existe la llamada Zona del Silencio, donde las comunicaciones se apagan y la creencia popular es que hay una base ovni ahí, aún sin descubrir.

Lo que ahora ha hecho el cineasta Ervey Ortega es crear una película llevando en el protagónico a Fernando Cuautle que da pie a que los pequeños, uno de ellos huérfano en la historia, vean en lo alienígena la explicación de la salida de los adultos.

“Es la justificación que se dan de por qué la gente se está yendo del pueblo, pero la verdad es que es por la violencia o la falta de oportunidades. Pero como mi personaje llega de EU, donde estuvo varios años, con un look y hablando raro, eso creen", cuenta Cuautle.

Destaca que se está tocando una problemática social desde la fantasía infantil, lo que permite alivianar varias cosas.

Torreoncitos, título del largometraje actualmente en rodaje, es una producción de Catatonia Cine y Cine Norte Club. Para el elenco se convocó a un casting en distintos lugares del estado en mayo.

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“Casi toda la gente es de allá, de Chihuahua. soy como el extraterreste (risas) y eso está muy bonito porque es ver el talento que hay en otros lugares. Que sean niños los que tengan una visión especial de lo que ocurre es algo que vale contar”, considera Cuautle.

Con el Chapo

El histrión forma parte del elenco de La captura, cinta que en Netflix ha debutado en el top ten de 90 países, donde se recrea el día en que Joaquín El Chapo Guzmán fue detenido por la policía federal en Sinaloa.

Cuautle da vida a El Lagarto, del equipo del narcotraficante, que busca liberarlo.

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“Es como uno de los villanos, tiene poder en varias personas y de pronto explota en violencia. Me pintaron el cabello y me pusieron pupilentes para crear a este personaje que intentó liberar a su jefe”, apunta.

Y aún se encuentra en cines con Loco México mágico, en donde encarna a un joven que es contratado como director de fotografía para una película que pondrá como villanos a los estadounidenses.

Luego de acabar el rodaje de Torreoncitos, Cuautle se sumará a la nueva cinta Michael Rourke (Año bisiesto), ganador en Cannes, la cual abordará el tema de la paternidad, siendo el protagonista.

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