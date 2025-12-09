Después de atravesar una dolorosa pérdida, el actor Ferdinando Valencia y su esposa, Brenda Kellerman viven una nueva etapa de ilusión al compartir un momento clave de su embarazo: la revelación del género de su bebé arcoíris.

La pareja había dado a conocer la noticia de que esperarían a su segundo hijo el pasado 4 de noviembre, fecha que coincidió con el aniversario luctuoso de su hijo Dante, quien falleció a los tres meses de nacido en 2019.

Ahora, a través de la cuenta de Instagram del protagonista de “Simplemente María”, compartieron los videos del emotivo momento en el que descubrieron si su bebé será niño o niña.

Así fue la revelación de género

La revelación de género se llevó a cabo en el pueblo de Comala, Colima, donde actualmente residen. A diferencia de lo habitual entre las celebridades, no se trató de un evento privado, sino de una celebración pública en la que convocaron a seguidores para acompañarlos en este momento especial.

“A punto de revelar el sexo de nuestro bebé, gracias por tanto amor”, escribió el actor en redes sociales.

Durante el evento, la pareja vistió de blanco; Brenda Kellerman lució un vestido largo hasta los pies y él un traje, mientras ambos se mostraron visiblemente emocionados.

Tras varios minutos de expectativa, fuegos artificiales y una nube de humo azul anunciaron que están esperando a un niño, a quien llamarán Saulo. Su hija Sofía también estuvo presente.

En las imágenes, publicadas en Youtube, se aprecia la sorpresa y emoción de Kellerman, mientras Ferdinando graba el momento con entusiasmo. Los asistentes también se involucraron activamente, al grado de portar playeras del color que deseaban que fuera el bebé.

¿Por qué lo celebraron de forma pública?

Valencia explicó que la decisión de realizar una celebración abierta se debió al apoyo constante que han recibido de sus seguidores desde la pérdida de su hijo. Señaló que, así como han estado presentes en los momentos más difíciles, consideraron justo compartir con ellos las celebraciones.

¿Cómo va el embarazo de Brenda Kellerman?

Anteriormente, la también actriz ha compartido que su embarazo avanza sin complicaciones y que ya superó el primer trimestre. Debido a su antecedente de preeclampsia, se mantiene bajo control médico, siguiendo una dieta especial, monitoreo constante y realizando caminatas como parte de su cuidado.