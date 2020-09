Vicente Fernández Jr. presume romance con joven novia

Vicente Fernández Jr. ha dejado sorprendido a sus seguidores con sus recientes publicaciones en redes sociales donde ha compartido fotografías de su nuevo romance con una joven que lleva por nombre, Mariana González Padilla y es conocida como "La Kardashian mexicana".

Mariana y Vicente se conocieron a través de redes sociales, cuando Vicente se ánimo a mandarle un mensaje por Instagram a la empresaria de Guadalajara, posteriormente se conocieron en persona y después de unos meses decidieron comenzar una relación amorosa.

En una entrevista para el programa "Ventaneando", Mariana aseguró que cada día se enamora más de Vicente ya que es un hombre extraordinario.

"Cuando yo empecé con él decía… 'bueno hay que conocernos y haber que puede pasar', y cada día me he enamorado te juro que ha tenido unos detalles que no puedo decir por televisión, es un hombre excelente, me abre la puerta, es caballeroso, desde que despierto un mensaje de 'te amo', 'eres mi razón de existir' y me dedica canciones", relató.

A través de sus redes sociales ambos han mostrado fotografías en donde dejan ver el amor y la complicidad que existe como pareja, en la descripción de dichas fotos Vicente como Mariana agregan mensajes de amor.

En los comentarios de las publicaciones de Vicente los seguidores de ambos escriben comentarios sobre la relación que sostienen, algunos argumentan la hermosa pareja que hacen, mientras otros muestran su desacuerdo porque Vicente le lleva 20 años más a Mariana.

"Qué bonita pareja hacen me encanta, duren mucho, bendiciones". "Saludos a ambos se ven super bonitos". "No hagan caso a la gente esa siempre habla ustedes dos vana durar demasiado", se lee, mientras otros expresan:

"Todos cometemos errores pero andar con alguien tan menor que tú no está bien". "Seguramente solo anda por dinero , esta pareja se ve muy mal, parece su papá".

En las publicaciones de la novia del intérprete de "Un beso a medias" no hay comentarios, ya que la joven empresaria los ha limitado.

Vicente también ha dicho a las cámaras que a él le gustaría casarse con su novia a pesar de que los papeles del divorcio con su ex Karina Ortegón aún no están en orden.

Hace un par de semanas, el hijo mayor de Don Vicente Fernández fue demandado por su exesposa Karina debido a fuertes acusaciones de acoso a su hija menor de 14 años, así lo dio a conocer ante los medios junto con su abogado Jorge Trade.





