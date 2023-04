Electric Daisy Carnival: Cierra el EDC más atrevido de su historia 

La última noche del festival más grande de música electrónica en México cerró llena de momentos de valentía y diversión.

El Electric Daisy Carnival que no se había llevado a cabo de manera presencial durante dos años debido a la pandemia por Covid-19 , finalmente volvió al show en vivo en las curvas del Autódromo Hermanos Rodríguez , de la Ciudad de México.

Con shorts, faldas y vestidos transparentes llenos de glitter las mujeres hicieron resaltar el brillo del evento musical que se caracteriza por ser un espectáculo lleno de luces y extravagancias, mientras que los hombres más atrevidos optaron por usar enormes botargas y disfraces del hombre araña, de ajolotes y hasta de aliens a pesar del calor que se vivió durante la tarde, con 24 grados centígrados.

"Sí me da calor", aceptó Isaac Beta, quien llegó vestido de astronauta para representar a un hombre que viajó en el tiempo y además estar protegido del contacto con otras personas. "El traje lo conseguí en internet y de hecho iba a traer un letrero de Bob Esponja que dijera 'Dos años después'", compartió Isaac, haciendo alusión a un popular meme de la caricatura marina.

Algunos decidieron correr riesgos en las carpas de patrocinadores que ofrecían distintas experiencias, como tatuajes gratis. Eduardo Rojas de 31 años decidió hacerse su primer tatuaje ahí. "Es parte de mi cultura a ver qué sale", expresó antes de pasar a la carpa donde a través de un hoyo los que así lo decidan meten su mano y esperan para ver el resultado. Todos obtienen una figura de Búfalo.

También hubo quienes se cortaron el cabello, como Rodrigo de 19 años, quien asistió por primera vez. "No me da miedo que me tusen, de todos modos ya lo tenía muy largo", dijo mientras esperaba en la fila. Conscientes del riesgo de contagiarse Eduardo Sandoval y Jorge Rosales hicieron un cartel de un meme de un perrito que representa al EDC golpeando a otro perrito que era la variante omicron.

"Mucha gente está destapada ahorita porque ya fue mucho tiempo de encierro, ahorita todos ya andan bien contentos y eso me da gusto", afirmó Eduardo Sandoval cuando llegó al escenario principal llamado "Kinetic Field", para esperar a su DJ favorito, el ruso-alemán Zedd.

Antes de él en el mismo escenario el ruso Dombresky convocó a varias personas, aunque no hizo mención sobre la situación en su país, donde se vive un conflicto bélico con Ucrania.

Presencia mexicana

La DJ mexicana Mariana Bo fue una de las más esperadas en el escenario Circuit Grounds, donde se reunieron cientos de personas a bailar con su ritmo psytrance.

Mariana ha destacado en la escena por fusionar el violín y las percusiones con música electrónica. Ocupa el puesto número 40 en la lista de los mejores DJs del mundo realizada por la revista británica DJ Mag.

"Después de dos años estar aquí es increíble", dijo Bo al comenzar su set que duró una hora y que fue disfrutado en su mayoría por mujeres como Sandra Peña de 35 años, quien ha asistido a todos los EDC desde 2014.

"Vine a verla a ella especialmente", contó Peña. "Me da orgullo, que bueno que las mexicanas tengamos éxitos y las mismas mujeres necesitamos apoyarnos entre nosotras".

Otra mexicana que se presentó en esta edición fue Lokier, quien puso a bailar a los asistentes durante la tarde en el escenario Neón Garden.

Al festival que duró tres días en esta edición, del 25 al 27 de febrero asistieron 95 mil personas en su día de cierre.

mafa