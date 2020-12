Fans piden descanonizar la última trilogía de Star Wars

A un año de haber sido estrenado el Episodio IX de Star Wars, fans mexicanos piden a los Estudios Disney descanonicen la última trilogía, ampliamente cuestionada desde su lanzamiento gradual en 2015.



Hasta ahora, el documento disponible en change.org y titulada "Descanonizar episodios 7, 8 y 9 de Star Wars", contabiliza cerca de mil firmas y comentarios aprobatorios.



“Como fan desde nacimiento de Star Wars, creo que la última saga fue una obra de arte, pero a muchos les dejó deseando ver una historia diferente”, se lee en la carte firmada por Link Castillo.

“Esta puede ser una oportunidad para que la historia ficticia de Star Wars sea más emocionante. Aclaro que los actores de la última saga son el elenco perfecto, pero la historia es lo que a mi parecer dejó muchos espacios de molestia en los fanáticos”, abunda.

Foto: Lucasfilm



Miembro del grupo Star Wars Fan Club México han chocado entre sí por la carta.

“Simplemente yo hago de cuentas (sic.) que son como fanfilms de alto presupuesto y ya, sin molestar a nadie más”, escribió Marco Antonio Díaz.



“Descaninozar, ya están locos no ma. Yo soy muy fan y no me pongo a decir tal patraña”, redactó por su parte Adrián del Pozo.



La nueva trilogía se ubica décadas después de la muerte de Darth Vader en el Episodio VI, contando con la participación del elenco original, aunque brevemente.}

En taquilla, a las tres cintas no les fue mal: el Episodio VII recaudó más de dos mil millones de dólares, casi seis veces más de lo que costó; el Episodio VIII juntó mil 300 millones en el orbe, contra los poco más de 300 millones de dólares de presupuesto que tuvo; el Episodio IX apenas sobrepasó los mil millones, habiendo costado 275 millones.

fjb