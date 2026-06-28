A través de las cuentas oficiales del animador Luis de la Rosa, su familia y amistades más cercanas firmaron un comunicado, en donde dan detalles de lo complejo que es el proceso de repatriar un cuerpo a su país de origen y, en el que además, piden a los seguidores del artista no creer en los rumores que circulan alrededor de su sensible fallecimiento.

La muerte De la Rosa o, "Lemur", como también se le conocía artísticamente, se produjo el pasado 26 de junio, en Francia, país al que viajó para participar en El Festival de Cine de Animación de Annecy, a través del que buscaba el apoyo de productoras para el impulso de la animación en México.

Luego del accidente que sufrió, la familia y círculo más cercano al animador, de 34 años, recibió un sinfin de muestras de apoyo y mensajes de consternación, de aquellas y aquellos que seguían el labor artístico del colaborador de "Spider-Man across the Spider-Verse" ("Spider-Man, a través del Spider-Verso").

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Fue así como lo connotaron este domingo, 28 de junio, en las redes sociales del artista:

"Estamos profundamente conmovidos por todas las muestras de cariño que han compartido con nosotros, sus mensajes, homenajes y buenos deseos significan muchísimo para su familia y sus amigos", dirige el texto.

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Aunque no se trata sólo de un mensaje de gratitud, sino que, la familia De la Rosa aprovechó para abordar el tema de la repatriación del cuerpo del animador, el cual sigue en territorio francés y explicar por qué no ha vuelto a México, para ser velado en su natal Hermosillo, Sonora.

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"El proceso para traer a Luis de regreso a casa es complejo, debido a la distancia del lugar donde ocurrió el accidente, las diferencias de horario y los procesos necesarios entre los consulados involucrados; la situación requiere tiempo y paciencia".

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Reconocen que, los rumores que han rodeado al deceso de Luis, han contribuído a dificultar el proceso, por lo que pidieron respeto y cautela ante los dichos, sin argumentos, que podrían estarse difundiendo en redes.

También indicaron que mantendrán al tanto a aquellos interesados en hacer alguna contribución económica, a lo oneroso que resultará financiar todos los gastos que implica la situación en que se encuentran.

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"Les pedimos su comprensión mientras atendemos a cada paso de este proceso; asegurarnos que todo se resuelva de la mejor manera posible será un camino difícil, tanto en lo emocional como en lo económico, (...) para quienes deseen apoyar, les pedimos estar al pendiente de las redes sociales de Luis, donde compartiremos los siguientes pasos cuando tengas la información".

El comunicado fue publicado en tres idiomas; español, inglés y fránces.

Comunicado de Luis de la Rosa, animador fallecido en Francia, el pasado 26 de junio, publicado en español, inglés y francés, firmando por sus amitdades y familiares. Fotos: Instagram, vía @lemurasart

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