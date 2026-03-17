"TMZ" afirma que una fuente cercana a Rebecca Gayheart, viuda de Eric Dane, le indicó que la familia del actor -fallecido en febrero- se habría entristecido al atestiguar que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas no lo incluyó en el "In Memorian" de este año.

Uno de los momentos más emotivos de los Premios Oscar es cuando se rinde homenaje a las actrices y los actores fallecidos durante el año, a través de un emotivo recuento de imágenes que, por instantes, logra que el interior del Dolby Theatre, donde se lleva a cabo el evento, quede completamente en silencio.

Sin embargo, la selección de figuras excluidas en la lista de este año ha causado una indignación generalizada, ya que nombres como los de Michelle Trachtenberg, Brigitte Bardot, Eric Dane y James Van Der Beek no formaron parte del homenaje.

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Familia de Eric Dane rompe el silencio tras omisión en los Oscar 2026

Ahora, el medio estadounidense informa que, una fuente cercana a la familia de Dane, mejor recordado por su papel del doctor Mark Sloan en "Grey´s Anatomy", le indicó que su esposa y sus hijas, Billie Beatrice y Georgia Geraldine, harían resentido el hecho de que el actor no formara parte de la terna de actores recordados.

Sin embargo, la fuente también expresó que, a pesar de eso, la familia ha mostrado comprensión y entiende que la Academia tiene muy pocos minutos para llevar a cabo el "In Memorian", por lo que es consciente de que no hubo tiempo suficiente para dedicarle a todos los actores que partieron recientemente.

"Fue un año de profundas pérdidas en la industria", habrían expresado, de acuerdo con lo publicado por el medio.

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Tras la molestia generada por estas omisiones —que en redes sociales muchos describieron como "desaires"—, el portal TMZ publicó un artículo en el que afirma que una fuente cercana a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas indicó el motivo de la ausencia. Según el reporte, Eric Dane y otros colegas no aparecieron en pantalla debido a la falta de tiempo en la transmisión; sin embargo, sus nombres sí figuran en el memorial oficial del sitio web de los Oscar.

Cabe destacar que la organización de los Premios Oscar recibe cada año cientos de solicitudes de familiares de actores fallecidos para que sus nombres sean considerados en el segmento In Memoriam. Es un comité ejecutivo el encargado de seleccionar quiénes serán finalmente incluidos en la transmisión.

Durante la 98.ª edición de la gala, Rob Reiner recibió una mención especial de la mano de Billy Crystal, quien dedicó unas palabras al director fallecido en diciembre de 2025. Asimismo, figuras como Diane Keaton y Robert Redford contaron con momentos exclusivos para ser recordados durante la ceremonia.

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