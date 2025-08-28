Fabiola Campomanes se puso implantes mamarios hace más de 20 años, pero ante varios malestares físicos, que en un inicio ignoró, decidió removerlos, aunque para tomar esta decisión pasó por una etapa de miedo al no saber cómo se iba a ver si cuerpo y si lo aceptaría.

La actriz, de 53 años compartió con sus seguidores en redes la importante decisión que tuvo que tomar con miras a su bienestar, pues los problemas los comenzó a sentir hace ocho años, cuando sufrió contracturas en ambos implantes.

"Me removí los implantes mamarios. Como muchas mujeres, hace más de 20 años me hice esa cirugía y, desde entonces, solo conocía mi cuerpo con esa forma", escribió.

Campomanes explicó que previo a la cirugía sintió miedo de ver su cuerpo al natural, verlo con cicatrices, y también se cuestionó en qué pensarían los demás de su nueva imagen.

"La verdad es que me daba miedo: no sabía cómo iba a aceptar mi cuerpo al natural, cómo iba a verme con cicatrices, o qué pensarían los demás".

Fabiola Campomanes se somete a cirugía para quitarse los implantes mamarios. Recibe apoyo de su hija.

La actriz de telenovelas como "Las tontas no van al cielo", "Hasta que el dinero nos separe", "Teresa", "Mi corazón es tuyo" y "Cabo", explicó cuáles fueron los malestares físicos que la obligaron a tomar la decisión.

"Pero con el tiempo mi cuerpo me habló más fuerte. Empecé a sufrir una inflamación general, manchas y otros síntomas que entendí podían estar relacionados con un rechazo a los implantes. Y ahí fue cuando lo decidí: era momento de removerlos".

Fabiola Campomanes muestra foto de los implantes fuera de su cuerpo

Acompañada de su hija, Fabiola Campomanes se recupera de la cirugía y reflexiona sobre esta nueva etapa sin miedo y con más conciencia sobre la salud y la plenitud de su cuerpo.

"Hoy ya no veo a mi cuerpo desde el miedo, sino desde la conciencia. El cuerpo es lo único que nos va a acompañar hasta el final. Y hoy decido honrarlo, aceptarlo, cuidarlo y, sobre todo, escucharlo".

Mostró cómo se ven los implantes fuera de su cuerpo, así como una foto con su médico, a quien le agradeció por explicarle a detalle en qué iba a consistir la cirugía.

La actriz Fabiola Campomanes muestra los implantes mamarios ahora fuera de su cuerpo.

Campomanes también agradeció a la conductora Verónica del Castillo, quien la orientó al respeto después de que ella también se retiró los implantes mamarios.

Andrea Legarreta, Michelle Renaud, Carmen Aub, Esmeralda Pimentel, Romina Marcos, Sara Maldonado y Marjorie de Sousa, se suman a la lista de famosas que se han retirado los implantes por salud.

