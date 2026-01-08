Más Información

Juan Carlos Rulfo: "El mundo no ha evolucionado mucho desde la muerte de mi padre"

Juan Carlos Rulfo: "El mundo no ha evolucionado mucho desde la muerte de mi padre"

Hallan en Marruecos restos humanos de 773 mil años clave para entender el origen del Homo sapiens

Hallan en Marruecos restos humanos de 773 mil años clave para entender el origen del Homo sapiens

El Premio Nadal reconoce a David Uclés por "La ciudad de las luces muertas"

El Premio Nadal reconoce a David Uclés por "La ciudad de las luces muertas"

Arte sobre el mundo artificial e identidades

Arte sobre el mundo artificial e identidades

Librerías en jaque: cerrar o volverse centros culturales

Librerías en jaque: cerrar o volverse centros culturales

Museo de Antropología alcanza los 5 millones de visitantes en 2025

Museo de Antropología alcanza los 5 millones de visitantes en 2025

El 16 de noviembre de 2023, Sasha Skochilenko, artista, poeta y música rusa de 33 años, fue detenida en San Petersburgo.

Su delito había ocurrido casi dos años antes. Tras la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, reemplazó las etiquetas de precios en un supermercado por mensajes contra la guerra: cifras de muertos y ataques a civiles.

El gesto fue denunciado por una clienta de 76 años. El Estado respondió con una investigación por “difundir información falsa” sobre el ejército ruso. El veredicto: siete años de prisión.

Esa historia se retrata en el cortometraje Extremist, escrito y dirigido por el cineasta ruso Aleksandr Molochnikov, hoy radicado en Nueva York, e inspirado en el caso de Skochilenko y que fue producido por la cineasta mexicana Jean Chapiro.

“Queríamos que fuera un proceso compartido, que ella formara parte de cómo se contaba esta historia y no solo que se inspirara en su caso”, cuenta la productora.

En agosto de 2024, apenas una semana antes del rodaje en Riga, capital de Letonia, Skochilenko fue liberada como parte de un intercambio de prisioneros entre Rusia y países occidentales.

La película, concebida desde el encierro, se terminó desde la libertad. Y durante la postproducción, varios miembros del equipo, como editores rusos, pidieron retirar sus créditos por miedo a represalias.

“En México tenemos libertad de expresión y al mismo tiempo hay temas que no puedes tocar porque pones en riesgo tu vida. El riesgo en Rusia es distinto, pero el fondo es el mismo: el costo de decir la verdad”, indica Chapiro.

Hoy, Extremist, un cortometraje de 17 minutos como parte del proyecto de maestría universitario de Chapiro en la Columbia University, forma parte de la conversación rumbo al Oscar.

Su recorrido incluye el respaldo de productores ejecutivos como Ben Stiller y su distribución a través de The New Yorker, donde el corto puede verse en YouTube.

Para Jean, el reconocimiento no era un objetivo inicial.

“Nunca pensamos que esto iba a llegar aquí. Es una tesis estudiantil que planeamos en el sótano de la escuela”, recuerda.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Se enojó Ángela Nodal canta tema dedicado a Belinda en plena reunión con la familia Aguilar. VIDEO. Foto: Tomada Instagram @belindapop / AFP

¿Se enojó Ángela? Nodal canta tema dedicado a Belinda en plena reunión con la familia Aguilar. VIDEO

¿Harry y Jennifer Lopez Revelan que el príncipe hace llamadas secretas y que Meghan ‘muere’ de celos. Fotos: AP

¿Harry y Jennifer Lopez? Revelan que el príncipe hace llamadas secretas y que Meghan ‘muere’ de celos

Ben Affleck estalla cuando su hijo le pide dinero para apostar: “Yo tengo el dinero, tú estás arruinado”. Foto: AP

Ben Affleck estalla cuando su hijo le pide dinero para apostar: “Yo tengo el dinero, tú estás arruinado”

Segundo adiós: Luz María Zetina y Emilio Guzmán cancelan compromiso en medio de rumores de otro romance. Foto: Lorena Ochoa FB / Luz María Zetina FB

Luz María Zetina y Lorena Ochoa: fotos juntas reavivan rumores de romance tras su ruptura con Emilio Guzmán

Kim Kardashian. Foto: AFP

Kim Kardashian deslumbra con vestido negro de transparencias y desata reacciones

[Publicidad]