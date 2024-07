Eugenio Derbez dice que la comedia cura el alma y puede ayudar a salvar vidas. No lo dice por teoría, sino porque asegura que, a lo largo de su carrera, la gente le ha comunicado que algún familiar murió tras una grave enfermedad, pero con una sonrisa gracias a sus programas, o que alguien dejó de lado sus ideas de suicidio al carcajearse con alguno de sus personajes.



Las anécdotas las contó ayer en la noche tras recibir el galardón Leyenda dentro de la primera edición de los Premios Aura, que reconocieron a lo mejor de las series en español.



El actor recordó que un día, al bajar en un elevador hospitalario, mucha gente le agradeció por su trabajo y esto le hizo pensar las razones, cuando había en el mismo lugar doctores que estaban salvando vidas.



“La respuesta me vino dos horas después cuando una señora me dijo: señor Derbez, sólo quiero darle las gracias porque gracias a usted mi mami se fue con una sonrisa. Murió de cáncer, pero los últimos días pidió que le pusiéramos sus programas, no sabe cómo se reía, hasta se le olvidaron sus dolores”, contó.



“Ese encuentro me hizo recordar muchos otros como el de un señor que llegó de su trabajo con tantos problemas que le había pasado por la mente el quitarse la vida, pero que al llegar a su casa su hija estaba viendo "La Familia P. Luche" y que al terminar el programa se sintió mucho mejor después de unas carcajadas. Y es que la risa cura el alma”, añadió.

También mencionó a una pareja que decidió adoptar tras ver la cinta “No se aceptan devoluciones”.



“Al recordar todo esto fue que entendí la importancia de contar historias, de tocar vidas, de inspirar a la gente, de acompañarlas en su soledad, de curarles el alma y mitigar los dolores con una sonrisa o tal simplemente hacerlos llorar rico con una comedia romántica”, apuntó.



Eugenio recalcó que hacer reír es algo serio, pero no es algo que se reconozca en algunas ceremonias de premios.



Sobre el reconocimiento recibido, no perdió la oportunidad de bromear al respecto.



“La palabra leyenda es muy fuerte, con mucho peso, porque esa ya se los dan a gente que ya murió o estan por. A lo mejor tengo una enfermedad terminal muy fuerte que no sé, o ya me veo muy viejo y no me he enterado”, bromeó.



Lista de ganadores de los Premios Aura



Serie Drama: “Vgly”



Dirección : Juan Felipe Cano por “Los Billis”



Productor Ejecutivo: “Vgly”



Talento Hispano Internacional: Cristina Rodlo



Elenco: “Pacto de silencio”



Serie documental: “El show”



Piloto Serie: “Las pelotaris”



Escritores: Marcos Bucay y Santiago Espejo por “Vgly”



Actuación Serie Drama: Pedro Alonso por “Berlín”



Revelación Actoral: Iván Hochman por “El amor después del amor”



Actuación Secundaria: Verónica Bravo por “Harina T2”



Serie de Comedia: “Ojitos de huevo”



Actuación de Comedia: Memo Villegas por “Harina T2”



Serie de Mayor Impacto: “Ojitos de huevo”