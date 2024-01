Estrella de "Vanderpump Rules" tendría una conexión familiar con Gypsy Rose Blanchard

Gypsy Rose Blanchard, la mujer de 32 años que planificó el asesinato de su madre, Dee Dee Blanchard, en 2015, y que recientemente salió de la cárcel tras cumplir una condena de 8 años, aparentemente tiene un vínculo con una persona del espectáculo estadounidense.

Según la Dra. Adina Newman, quien estudia los árboles genealógicos de las estrellas de reality shows y comparte sus hallazgos en Instagram, reveló que la exconvicta y Stassi Schroeder, estrella de "Vanderpump Rules", comparten un linaje que se remonta al siglo XVII.

Newman publicó que son "como mínimo primas undécimas", añadiendo que Stassi es "prima décima una vez separada de Dee Dee", quien fue masacrada por el entonces novio de Gypsy, Nicolás Godejohn. Las parientes más cercanas que encontró entre ambas fueron Antoine Bourg y Antoinette Landry, con quienes Schroeder estaba conectada por línea paterna y murieron en 1687 y 1693, respectivamente.

"Sigo investigando porque Gypsy Rose y Stassi están relacionados lejanamente en millones de maneras diferentes", escribió la especialista.

La estrella del reality, quien según "People" es fanática de los crímenes reales, reaccionó a la publicación escribiendo: "Dios mío, no me encuentro bien".

Newman respondió más tarde: “Me encanta esto para ti”, a lo que Schroeder dijo: “Realmente salvaje. Que manera de terminar el año."

La doctora aparentemente pasó todo un día investigando el árbol de Blanchard, probablemente previo a la salida de prisión de esta.

Gypsy Rose revela si se arrepiente del asesinato de su madre

El caso, que sirvió de inspiración para la serie "The Act" en 2019, se centra en los abusos sufridos por Gypsy desde los tres meses de edad. Dee Dee la llevó al hospital debido a problemas respiratorios, y tras ser diagnosticada con apnea del sueño, regresó a casa con un dispositivo respiratorio. Sin embargo, la persistente creencia de su madre de que Gypsy padecía una enfermedad más grave la inquietaba.

A los 7 años, Rose empezó a utilizar una silla de ruedas, por lo que Dee Dee comunicó a sus familiares que tenía un trastorno cromosómico. Tras mudarse lejos de su familia, la menor dependía cada vez más de dispositivos médicos, siendo alimentada con una sonda debido a la pérdida de peso y requiriendo oxígeno fuera de casa debido al asma. Su madre inventó múltiples enfermedades, desde ataques epilépticos hasta leucemia, generando así diversas ayudas económicas y patrocinios, incluso viajes a Disneylandia.

Con el tiempo, las mentiras se transformaron gradualmente en abusos físicos y emocionales a medida que Gypsy crecía. No obstante, después de que la joven conociera a a Nicholas Godejohn en línea, ambos idearon un plan de escape para Gypsy. Este fue asesinar a Dee Dee. El 12 de junio de 2015, Godejohn apuñaló a la mujer 17 veces mientras dormía.

Posterior al crimen, la pareja huyó a Wisconsin, donde la policía los localizó, revelando así la verdadera situación que Rose sufría. Durante el juicio, la joven obtuvo la simpatía del jurado debido al abuso que sufrió, aceptando finalmente un acuerdo de diez años por asesinato en segundo grado. Nicholas Godejohn fue condenado por asesinato en primer grado y recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el proceso legal, Gypsy Rose declaró en favor de Godejohn, compartiendo la pesadilla que vivió. "No pensé que nadie me creería. Temía a mi madre más que a cualquier otra persona", afirmó.

A pesar de haber expresado en entrevistas en 2018 que se sentía más libre en prisión que con su madre, la perspectiva de Gypsy ha experimentado un cambio reciente.

El Remordimiento de Gypsy Rose

En la entrevista con “People”, Gypsy admitió tener remordimientos por lo sucedido con su madre. Aunque anhelaba liberarse de los abusos mentales y físicos, enfatizó que no se alegra del trágico final de Dee Dee. "Nadie me oirá jamás decir que me alegro de que esté muerta o que estoy orgullosa de lo que hice. Lo lamento todos los días... ella no se merecía eso", expresó.

Gypsy detalló que la desesperación la llevó a solicitar a su pareja que cometiera el asesinato mientras ella estaba en el baño de su casa. También explicó que conspiró contra su madre después de un intento de escape, cuando Dee Dee la encontró y la forzó a regresar a casa, reclamando poder sobre ella. "Puso documentación diciendo que yo era incompetente y que ella tenía un poder sobre mí", reveló.

Gypsy Rose Blanchard sube al estrado durante el juicio de su exnovio Nicholas Godejohn, el 15 de noviembre de 2018, en Springfield, Missouri. Blanchard. Foto: Nathan Papes/The Springfield News-Leader via AP, File.

