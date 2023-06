Esto dijo Yalitza Aparicio sobre su situación sentimental

Yalitza Aparicio alcanzó la fama luego de su papel Cleo en la multipremiada película Roma. Así, logró convertirse en una figura ascendente en la industria del cine y logró conquistar no sólo al público mexicano sino también a seguidores de otras partes del mundo.

Ese papel en la famosa película le permitió a Yalitza Aparicio convertirse en la primera mujer indígena mexicana en ser nominada al premio de Mejor Actriz en los Premios de la Academia (Oscar). Pero no sólo eso, sino recibir varios reconocimientos en distintos festivales de cine como el Premio Marcello Mastroianni a la Mejor Actriz Emergente en el Festival de Cine de Venecia. Aunque sus romances son un misterio. Hasta se dice que se ha casado en secreto, como para entender el hermetismo en torno a su vida privada.

Foto: Instagram @yalitzaapariciomtz

Aprovechó su fama para visibilizar distintas causas humanitarias y de medio ambiente siendo una referente. Además, Yalitza Aparicio más de una vez ha contestado mensajes agresivos con respecto a su cuerpo y ha enfatizado en la necesidad de aceptarse tal cual es e invitado a muchas mujeres a romper estereotipos de belleza.

Y fue hace pocos días en una transmisión del programa Hoy en el que Yalitza Aparicio se animó a hablar de su vida privada porque son muchos los rumores que la vinculan con varias personas del espectáculo. Ella decidió hacerle frente a las versiones y de su propia boca dio su versión de los hechos.

Así fue que Yalitza Aparicio dijo que siempre está enamorada además de confesar que siempre lee los rumores que hay en relación a su estado sentimental. "Vivo enamorada, no ven mis ojos, cansada, pero enamorada. Muchos (galanes)", contó la actriz. De esa manera no dio detalles si realmente está en pareja y con quién, porque no dio detalles sobre si su enamoramiento es correspondido.