Kevin Costner en crisis: Divorcio millonario y salida de "Yellowstone"

Kevin Costner, una de las super estrellas de Hollywood no la está pasando nada bien, ya que su apretada agenda de trabajo le impide seguir protagonizando la aclamada serie "Yellowstone", lo que le ha traído problemas con Taylor Sheridan, creador de esta historia, quien ya ha manifestado su descontento.

“Estoy decepcionado… trunca el cierre de su personaje, no lo altera, pero lo trunca”, explicó Sheridan en una entrevista para The Hollywood Reporter, donde aseguró que desde el inicio no estaba planeado que el personaje de John Dutton, al que da vida Costner, llegara al final, por eso la salida del protagonista no alterna mucho los planes.

Lo que sí le había quedado claro es que para el actor las prioridades eran otras, como su saga western "Horizon" la cual produce, dirige y actúa, y se compone de cuatro partes, la primera ya está terminada y la segunda esta por concluir rodaje; por eso no habían podido llegar a un acuerdo en el calendario de trabajo y está parada la producción de "Yellowstone" desde el mes de mayo.

“Nunca he tenido ni un problema con Kevin que no hayamos podido resolver al teléfono. Pero una vez que hay abogados de por medio, entonces la gente deja de hablarse el uno al otro y comienza a decir cosas que no son ciertas e intenta cambiar la culpa según en cómo parezca reaccionar la prensa o el público. Ha sido muy dañado por esto y no sé si alguien lo merece. Su película parece una gran prioridad para él y quiere cambiar el enfoque. Espero que (la película) lo merezca y que sea buena”.

Aunque Paramount ya anunció el estreno de la segunda parte de la quinta temporada para noviembre, los últimos capítulos aún no se han escrito, debido a la huelga de escritores, pero Sheridan aseguró que es muy posible que sean más de seis.

“Lo que queda de temporada será tan largo como sea necesario”.

Los que Paramount ya ha confirmado es que con la llegada de la quinta temporada, Kevin Costner se despide definitivamente de este proyecto, pero ya se preparan dos precuelas de esta historia, 1883, con Sam Elliot en el papel principal, y 1923 con Harrison Ford y Helen Mirren.

Mientras tanto Costner sigue en el estire y afloja con su ex esposa Christine Baumgartner, de quien se separa tras 18 años de matrimonio y que le pide 248 mil dólares (4 millones 256 mil pesos) para manutención de sus tres hijos, Cayden (16), Hayes (14) y Grace (12), asegurando que la cantidad está por debajo del estilo de vida que los niños tienen.