Controversia en video: ¿Apio Quijano y Ferka hacen el fuchi a Wendy Guevara?

El nombre de Apio Quijano se volvió tendencia en las últimas horas, en parte porque a él y a Emilio Osorio les tocó salvar a uno de los nominados dentro de "La casa de los famosos", y aunque algunos dudan si en realidad quiso salvar a Luca, al final el peruano ya no tiene riesgo de salir esta semana.

Apio, quien ha sorprendido a algunos habitantes de la casa tras revelar su bisexualidad, ha hecho mancuerna con Wendy como parte del equipo del infierno, y aunque han compartido momentos divertidos, donde el integrante de Kabah ilustra a Guevara sobre vinos y moda, un video que circula en redes pone en duda la supuesta amistad y buena onda entre ellos.

Al igual que Apio, Ferka está dando de qué hablar en redes tras ser nominada y protagonizar una discusión con Bárbara Torres, quien explotó en su contra y entre llanto le reclamó comentarios y burlas que le ha lanzado en los últimos días, la protagonista de "Excelsa" le reclamó el que no comprendiera que se siente mal porque está en plena menopausia y batallando con momentos de ansiedad.

Lee también: Wendy Guevara ya tiene telenovela cuando salga de "La casa de los famosos", Juan Osorio le cumple el sueño

Aunque Ferka tiene seguidores que la apoyan, muchos cibernautas añoran que llegue el domingo para que sea eliminada, más ahora que se viralizó un video en el que se nota que Wendy no le cae nada bien.

Lee también: Wendy Guevara ya tiene telenovela cuando salga de "La casa de los famosos", Juan Osorio le cumple el sueño

Video condena a Apio Quijano y Ferka

En un video en el que Apio Quijano está junto a Wendy Guevara, el lenguaje no verbal revelaría algo distinto a lo que las palabras del cantante han hecho creer a los que siguen "La casa de los famosos México", ya que la supuesta "buena onda" y "amistad" que Apio dice tener por Wendy se pondría en duda cuando se observa que la observa de arriba a abajo, la barre con la mirada.

Algo parecido ocurre con Ferka, quien en otro momento no puede disimular su desagrado por Wendy, y el lenguaje no verbal la delata, principalmente su rostro, cuando con los labios hace una mueca de desagrado, así lo analiza la grafóloga Maryfer Centeno, quien destaca la importancia de los microgestos, ya que al analizarlos, no siempre las situaciones son lo que parece.

Además de este video, Wendy y Ferka han protagonziado algunos tensos momentos, tanto así que Guevara nominó a Ferka, quien podría ser la cuarta expulsada del reality, sumándose a la lista de mujeres eliminadas: Marie Claire y Sofía Rivera Torres.