Wendy Guevara ya tiene telenovela cuando salga de "La casa de los famosos", Juan Osorio le cumple el sueño

En fecha reciente el productor Juan Osorio le prometió un papel en una telenovela a Wendy Guevara, participante de “La casa de los famosos México”, reality de Televisa en donde concursa su hijo Emilio Osorio.

El realizador, quien hace poco concluyó las transmisiones al aire de su melodrama “El amor invencible”, aunque no sabe con exactitud qué personaje hará la influencer trans, aseguró que sí tendrá un papel en su próxima producción.

“Wendy dijo que quería estar en una novela y le prometo que va a estar en una telenovela, no sé qué personaje, pero me encantó que lo pidiera dormida, es padre, es un sueño que se le va a hacer realidad”, fue lo que expresó Osorio.

Esto lo mencionó durante una visita que hizo a las afueras de la casa en donde se está llevando a cabo el programa de telerrealidad, que fue con la finalidad de echarle porras a su hijo Emilio.

El público augura éxito en la telenovela de Wendy

Ante estas declaraciones cibernautas aplaudieron esta promesa e incluso algunos hicieron una lluvia de ideas para ver qué tipo de personaje podría interpretar la integrante del grupo “Las perdidas”.

“Aiññ qué buena onda del buen Juan Osorio y que le abra las puertas a personas que antes éramos rechazados sólo por tener gustos diferentes”, “que sea la dueña de un bar donde bailen chicos y que tenga una historia con cada uno”.

“Amé cuando dijo ‘dile a tu papá que me meta en una novela y no te nomino’ y Emilio bien obediente y el papá también”, “Aun no sale la novela y ya es un éxito, donde esté Wendy estaremos todos”, “Ay, qué lindo, qué bello momento vive la Wendy”.

“Osorio ten por seguro que será un éxito si en ‘La casa de los famosos’ es el alma; bien pensado”, “wow, nada más ver la calidad de hijo que tiene, ya lo quiero, felicidades Osorio padre y Wendy será un hit en una telenovela”.

“Además la química que tiene Wendy con Emilio es única, ya nació una amistad para toda la vida”, “ya quiero ver esa novela”, “no me gustan las novelas, pero ésta sí la voy a ver”, “qué padre, qué sencillez tiene este señor”, fueron algunos de los comentarios del público.