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Michael Jackson, fallecido en 2009, estará en México como una creación de Inteligencia Artificial.
El resultado se verá a partir del 25 de abril en el tour "Michael is back", de Estefan Jackson, quien desde hace más de 30 años personifica en México al intérprete de “Thriller” y “Billi Jean”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el artista detalla que durante la presentación se proyectarán videos en los que no se verá exactamente a Michael, sino que su cuerpo será utilizado y sobre su rostro será colocado el de Jackson.
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“El show en imagen está enfocado a la IA y vamos a revivirlo en muchos videos. Estamos trabajando con una empresa que hace IA muy profesional y están usando algo como el Motion Capture (sensores en el cuerpo): va a ser mi cuerpo, pero donde Michael entra, ya es con IA.
“Lo que estamos aún decidiendo es si va a hablar español, que sería muy raro, o al menos una frase que dijo en el Estadio Azteca (en 1993). Es algo que ya se ve en Tik tok,pero aquí va a ser para momentos emocionales”, detalla.
Estefan aclara que para la utilización de la IA en Michael no es necesario contar con permisos.
“Porque es un tributo”, aclara.
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