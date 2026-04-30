Playa, música de banda y corridos tumbados es lo que promete la franquicia Shore se reconfigura en 2026 con el estreno de "Mazatlán Shore", reality que debutó el pasado 21 de abril en la plataforma Paramount+.

La nueva entrega no solo cambia de locación, también redefine su identidad. Mazatlán deja de ser un fondo decorativo para convertirse en un elemento narrativo que marca como se viven las fiestas y códigos en el norte, algo que el elenco apuesta por mostrar en esta nueva temporada.

“Algo que nos va a distinguir de lo que ya conocen es, en primera, la peda norteña, que es mucho más fuerte, más candente, tiene de todo. Somos muy intensos acá en el norte, entonces van a ver un sinfín de cosas. Creo que eso es algo que a la gente le gusta mucho: ver algo diferente, algo nuevo”, dijo Roxana de 28 años, participante originaria de Monterrey a EL UNIVERSAL.

Los 10 participantes llegan con la consigna de vacacionar sin freno, pero pronto, como es común en este tipo de realitys, el descontrol se mezcla con tensiones, alianzas y conflictos que responden a esa misma intensidad.

“Yo iba con la mentalidad de ser “social”, pero las cosas se salieron de control. Sí me costó la convivencia después, la cruda moral de decir “¿qué hice?”. Te preguntas qué personalidad salió esa noche, porque al día siguiente la casa no te habla o quieren que te vayas. Es un choque de realidad fuerte, pero siempre hay alguien que te rescata. No entras actuando, entras viviendo. Es como la selva: sálvese quien pueda”, cuenta Yaritza de Zacatecas.

Lee también: Victoria Kühne, la nueva novia de Cristian Castro alaba la voz del cantante: "¡El mejor vocalista del mundo entero!"

Una casa sin freno… pero con reglas

Aunque el relajo es parte del ADN del programa, la casa no opera sin límites. La figura que introduce ese contrapeso es “La Patrona”, Celia Correa de Lizárraga, empresaria y figura social que interviene para imponer orden cuando la dinámica se desborda.

Fotos: Paramount +

A diferencia de otras ediciones del universo Shore, Mazatlán Shore arranca con un elenco completamente nuevo. Diez perfiles que no cargan con la historia del formato, pero sí con la presión de compararse con generaciones anteriores.

“También está el miedo de qué van a decir, pero de los arrepentidos no hay nada escrito. Mejor acepta lo que hiciste y crece. A mí me encanta el hate, me fascina. El universo Shore tiene todos los matices, así que hay que entrar con ganas y aceptar”, dice Nancy Araiza de Guadalajara.

Dentro de la casa, las decisiones se toman en tiempo real y bajo presión, lo que provoca cambios en la forma en que los participantes se relacionan entre sí, pero admiten que lo que más les gustaría es mostrar el lado norteño de México.

“Creo que tenemos una responsabilidad muy grande como embajadores de Mazatlán: mostrar sus bellezas naturales, su vida nocturna, todo lo que se puede hacer. No solo es desmadre, también hay aventura, diversión, amor, desamor… es una novela completa”, finaliza Héctor Menchaca, participante de Coahuila.

Lee también "Ya han hecho con mi nombre lo que han querido": Nodal se sincera ante fans en Querétaro

Quién es quién en "Mazatlán Shore"

"Mazatlán Shore", estrenado el 21 de abril de 2026 en la plataforma Paramount+, reúne a una nueva generación de 10 participantes que llegan desde distintos puntos del país con una misma intención: llevar la convivencia al límite.

El elenco está conformado por Aldo, originario de Guadalajara; Alex y Brallan, de Culiacán; Irvin, de Chihuahua; y Héctor, de Coahuila. A ellos se suman Nayelli, Nancy y Roxana, provenientes de Monterrey; Yaritza, de Zacatecas; y Yuliana, quien representa a Mazatlán como local dentro de la casa.

Aldo Arturo (23 años, Guadalajara) – Creador de contenido.

– Creador de contenido. Alex Sepúlveda “Decker” (27 años, Culiacán) – Modelo

– Modelo Brallan Martínez (30 años, Culiacán) – Creador de contenido.

– Creador de contenido. Irvin Villatoro (30 años, Chihuahua) – Ingeniero Industrial

– Ingeniero Industrial Héctor Valdez (26 años, Coahuila) – Nutriologo.

– Nutriologo. Nayelli Rodríguez (23 años, Monterrey) – Abogada

– Abogada Nancy Araiza (22 años, Guadalajara) – Creadora de contenido.

– Creadora de contenido. Roxana Gastélum (28 años, Monterrey) – Maquillista.

– Maquillista. Yaritza Lara (28 años, Zacatecas) – Cantante.

– Cantante. Yuliana Preciado (25 años, Mazatlán) – Participante, hija de Julio Preciado.

Lee también Natalia Jiménez, ilesa tras escándalo de la ambulancia: "no me bajaron los seguidores", afirma

rad