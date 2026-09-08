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La diferencia de edades en una pareja en la que ella es la mayor es un recurso probado y con éxito al contar una historia en telenovelas.
HBO Max apostó por primera vez por este formato con Colisión, trama en la que Margarita Rosa de Francisco y Juan Pablo Castañeda interpretan a una pareja de amantes cuya diferencia de edad sirve como un detonador de atracción y obvio, de pasión.
Ambos actores comparten que ese aspecto, dicen, se convirtió en un detalle que aprendieron a dejar de lado.
Para Juan Pablo Castañeda, compartir escenas de intimidad con Margarita implicó poner por delante las necesidades de la historia y la confianza construida en las grabaciones.
“En ese tipo de escenas, que ya son bastante físicas, uno siempre está a favor de la historia, lo que requiere y lo que está marcado ahí es lo que hay que hacer, siempre con todo el respeto, y muy inspirado, con gran admiración que tengo por Margarita”, describe el actor.
Margarita, quien da vida a Belén, reconoce que la situación podía resultar llamativa desde afuera, pero frente a las cámaras ambos terminaron acostumbrándose a la relación que construyeron para sus personajes.
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“Yo creo que a nosotros también se nos volvió normal que teníamos esa relación, ¿no? Somos amantes”.
La diferencia de edad, entonces, deja de ser solo una característica de los intérpretes y se convierte en la pregunta que plantea la historia: ¿cuánto pesan las miradas en una relación que desafía las convenciones?
Pone a prueba su experiencia
Colisión significó para la actriz colombiana poner en práctica lo aprendido en décadas de trayectoria y fluir en el set de acuerdo a lo que pidió su personaje.
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“Uno aprende a acercarse a la persona. Eso para mí es revelador porque yo tengo muy pocos amigos y no soy tan sociable, pero esto nos obligó a estar muy cerca el uno del otro físicamente, y eso ya suponía una dificultad, y yo creo que haber atravesado eso da libertad”, añadió Margarita.
Colisión ya está disponible a través de HBO Max con cuatro capítulos de estreno cada lunes.
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