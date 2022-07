Marvel Studios: Empleados denuncian pésimas condiciones laborales

Marvel Studios se ha convertido en una empresa exitosa alrededor del mundo gracias a la calidad de sus producciones, sin embargo, esto podría cambiar pues diversos empleados del departamento de efectos visuales (VFX) denunciaron públicamente a Marvel, compañía que en 2009 fue comprada por Disney, por presuntas malas condiciones laborales que incluyen bajos salarios, estrés severo y hasta ansiedad.

Fue a través de Reddit, un sitio web, en el que los trabajadores anónimos contaron las experiencias que viven dentro de Marvel, sin embargo, la situación también alcanzó a los usuarios de Twitter.

Lee también: Fernando del Solar se llevó con él el último regalo que le dieron sus hijos

“Trabajar en programas #Marvel es lo que me empujó a dejar la industria de VFX. Son un cliente horrible, y he visto a demasiados colegas colapsar después de trabajar demasiado, mientras Marvel aprieta los hilos de la cartera”. Expresó el usuario @ Dhruv Govil, quien refiere en su perfil fue supervisor del área de VFX y actualmente trabaja en las producciones de “Guardianes de la Galaxia” y “Spiderman”.

Recientemente algunas personas aseguran que las producciones de Marvel han bajado su calidad, tal es el caso del trailer de la serie “She-Hulk”: Abogada Hulka en el que los fanáticos expresaron inconformidad por el poco detalle y expresividad del personaje principal.



Captura.

En el foro donde fueron escritos el resto de los mensajes se publicó como “I am quite frankly sick and tired of working on Marvel shows!” (Estoy francamente harto y cansado de trabajar en series de Marvel).

En el primer comentario un usuario compartió que probablemente Marvel tiene la peor metodología de producción y gestión de efectos visuales: "Nunca pueden arreglar el aspecto de la serie antes de que termine más de la mitad el tiempo asignado para ella. A los artistas que trabajan en las series de la empresa definitivamente no les pagan el equivalente a la cantidad de trabajo que realizan", escribió un usuario anónimo.

Otro internauta dijo que en su experiencia los directores representan sólo el 10% de lo que hace que una producción sea buena, ya que poco tienen que ver con la sección de proveedores y la distribución del trabajo: "Hay muy pocos directores en el mundo que van a luchar para que una compañía en particular trabaje en su programa en la medida en que cambia el presupuesto de efectos visuales. Hay muchas otras mierdas por las que tienen que luchar".

Lee también:YosStop infringe lineamientos de YouTube y la plataforma cierra, definitivamente

La usuaria LadyZanthia aún tiene esperaza en que la situación mejore para la empresa: "Espero que con la cantidad de trabajo de VFX que hay, los lugares puedan comenzar a seleccionar y elegir mejor a sus clientes".

De acuerdo con algunos medios, no es la primera vez que los trabajadores hacen comentarios al respecto, sin embargo, hasta el momento se desconoce alguna respuesta por parte de Disney.