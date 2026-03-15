Los Premios Oscar están diseñados para consagrar a un solo ganador por categoría. Sin embargo, en contadas ocasiones la votación termina con un resultado imposible de desempatar. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la edición 98 de los Premios de la Academia, celebrada en 2026, cuando dos cortometrajes compartieron el premio a Mejor Cortometraje de Acción Real.

El reconocimiento fue otorgado tanto a “The Singers”, dirigido por Sam A. Davis, como a “Two People Exchanging Saliva”, de Alexandre Singh y Natalie Musteata. El resultado no solo sorprendió a los asistentes, sino que también marcó la séptima ocasión en la historia en que los Oscar registran un empate.

Lee también: Premios Oscar 2026: sigue EN VIVO el minuto por minuto de la ceremonia

¿Dé qué se tratan los cortometrajes ganadores?

Por un lado está “The Singers”, un cortometraje musical de comedia estadounidense dirigido por Sam A. Davis. La historia transcurre en un pequeño bar de obreros donde un reto improvisado de canto entre los clientes se convierte en una competencia colectiva. Inspirada en un relato del escritor ruso Iván Turguénev, la película retrata cómo la música puede unir a un grupo de desconocidos en medio de una noche aparentemente ordinaria.

La cinta tuvo su estreno mundial en la competencia de cortometrajes narrativos del festival South by Southwest 2025 y posteriormente fue adquirida por Netflix, que la estrenó globalmente en febrero de 2026.

Del otro lado está “Two People Exchanging Saliva”, un cortometraje dramático franco-estadounidense dirigido por Natalie Musteata y Alexandre Singh. La historia plantea un mundo distópico donde el beso es considerado un crimen castigado con la muerte. En ese contexto surge la relación entre Malaise, una joven dependienta de tienda, y Angine, una mujer adinerada que se siente atraída por ella. La trama avanza entre vigilancia, celos y represión hasta desembocar en un final trágico que expone el precio de desafiar las normas de una sociedad autoritaria.

La película se estrenó en el Festival de Cine de Telluride 2024 y desde entonces se convirtió en uno de los cortometrajes más comentados del circuito

Lee también:

Aunque parezca improbable, los empates están contemplados en las reglas de la Academia. Si dos nominados obtienen exactamente el mismo número de votos en la ronda final, ambos reciben el premio.

Aun así, el fenómeno es extremadamente raro: solo había ocurrido seis veces en casi un siglo de historia antes del caso de 2026.

Las seis veces que los Oscar habían terminado en empate

Antes del empate de este año, la Academia había registrado los siguientes casos:

1932 – Mejor Actor

Wallace Beery por “El campeón” y Fredric March por “El doctor Jekyll y el señor Hyde”.

1949 – Mejor Cortometraje Documental

“Una oportunidad para vivir” (A Chance to Live) y “Así de poco por tanto” (So Much for So Little).

1969 – Mejor Actriz

Barbra Streisand por “Funny Girl: chica divertida” y Katharine Hepburn por “El león en invierno”.

Este es quizá el empate más recordado: Katherine Hepburn no asistió a la ceremonia, por lo que Barbra Streisand fue la única en subir al escenario a recibir la estatuilla.

1987 – Mejor Documental

“Artie Shaw: el tiempo es todo lo que tienes” (Artie Shaw: Time Is All You've Got) y “Abajo y fuera en América” (Down and Out in America).

1995 – Mejor Cortometraje de Acción Real

“Franz Kafka’s It’s a Wonderful Life” (conocido en español como “La maravillosa vida de Franz Kafka”) y “Trevor”.

2013 – Mejor Edición de Sonido

“La noche más oscura” (Zero Dark Thirty) y “Skyfall”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc