Emilio Osorio, hermano de Romina Marcos, se ha encargado de desmentir el aparente compromiso entre la joven y su novia Laura Salazar, noticia que circuló rápidamente en portales de noticias, luego de que la pareja compartiera imágenes de una cita romántica en la que "Romi" daba el "sí", sin embargo, el cantante aclara que se trató de una propuesta de noviazgo y no de matrimonio, como todo mundo pensó.

Romi y Laura sorpendieron a sus seguidores luego de que ayer, 14 de febrero, compartieran algunos de los momentos más especiales que tuvieron lugar, durante la cena que disfrutaron la noche del día anterior.

En compañía de amigas, rodeadas de velas y un hábitat muy ad hoc a las celebraciones del Día del Amor y la Amistad, en una pantalla de proyección la sexóloga mostró un video a Romina, el cual estaba comprendido por una serie de imágenes que hacen un recuento de su historia de amor.

Lee también: Romina Marcos recibe propuesta de matrimonio de su novia, la doctora Laura Salazar

Conmovida por la sorpresa, la hija de Niurka derramó algunas lágrimas, mientras se recargaba en el hombro de su novia, pero su semblante cambió violentamente cuando advirtió que Laura estaba por hacerle una proposición.

Todo parecía indicar, por los videos que compartieron en redes, que la sexóloga estaba haciéndole una propuesta de matrimonio, pues hasta las amigas de la pareja, que presenciaron el romántico momento, compartieron varios videos de la porpuesta, sin embargo, el hermano de Romi acaba de aclarar de qué tipo de preposición se trató realmente.

El joven cantante fue captado en las afueras de Televisa y, entre otras cosas, fue cuestionado acerca de qué opinión le merecía que su hermana mayor estaba próxima a casarse, fue entonces que Emilio aclaró la propuesta de su cuñada no fue de matrimonio, sino de un noviazgo, pues a pesar de que la relación ya era bien conocida, a nivel público, las jóvenes aún no habían formalizado.

Lee también: Romina Marcos, hija de Niurka, confirma que tiene su primera novia: "soy lesbiana"

"No se va a casar, no quiero ser yo el que dé la noticia pero, según yo, solamente le pidió ser su novia oficialmente, creo... ¿eh?, no sé, yo estoy hablando sin que nadie me pregunte, es eso", expresó.

Osorio lamentó tener que ser él quien desmintiera el rumor, celebró que su hermana haya encontrado una pareja que la hace feliz, debido a que, a lo largo de su vida, vivió relaciones no muy afortunadas.

"Bien, Laura es una persona superrespetuosa, que nos ha demostrado que quiere estar ahí, entonces, hasta ahora todo muy bien, agradezco mucho que haga feliz a Romi, mi interés principal es que estén bien y que sean felices".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc