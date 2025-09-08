Tras la publicación de la entrevista que Pepe Aguilar, en la que el cantante afirma que, si no tiene comunicación con su hijo Emiliano, es porque el joven no lo quiere tener cerca, ahora es él quien desmiente a su progenitor y afirma que, si se alejó, fue porque sintió que el cantante no le prestaba ninguna atención.

Ayer, el entrevistador Pepe Garza compartió, en su canal de YouTube, una charla que sostuvo con Aguilar y, Emiliano, su primogénito, fue uno de los temas que abordó, afirmando que no habla con su hijo, porque es él quien no quiere que tengan ningún tipo de comunicación.

"Yo no hablo con Emiliano, ¿eh?, porque él no quiere, no me ha hablado en dos años, no conozco a mis nietas, es más, no sabía que tenía otra nieta, ahorita me acabó de enterar, pero yo siempre estoy echándole porras al cabr*n", dijo el cantante de "Por mujeres como tú".

Luego de escuchar las declaraciones de su padre, Emiliano no se quedó callado y, como suele hacer, compartió un video para dar su versión de los hechos pues, si bien, reconoció que él ha marcado la distancia con Pepe, no es por falta de cariño o interés, sino que fue una decisión que la indiferencia de su padre lo habría orillado a tomar.

"Acabo de ver la entrevista de mi papá y, la neta, ya estoy harto de que diga que soy yo el que no lo busco, te voy a refrescar la memoria apá, les voy a decir a todos la verdadera razón por la que no hablamos; por más rayado que yo esté, por más cosas malas que yo he hecho en la vida o, más rudo que he aparentado ser, siempre un vato quiere el amor de su padre, yo trabajaba en construcción, en plomería, y yo grababa todo lo que hacía y se lo mandaba a mi papá, es más, todas las mañanas, le mandaba ´Buenos días, papá, te quiero mucho´, nunca me contestaba, de vez en cuando, cada semana y media", expuso.

Al notar el desinterés de su padre, Emiliano pensó que lo mejor era dejar de buscarlo, pues el hecho de no recibir respuesta alteraba la estabilidad mental que había encontrado.

"Un día dije, ´¿sabes qué?, mejor no le voy a decir nada, porque es mucho mejor, yo, estar bien mentalmente, en vez de estarle mandando mensaje, tras mensaje, que no me conteste, la neta sí duele esa madre, gachamente".

Molesto, también se refirió al comentario que Aguilar hizo sobre su nieta, pues Emiliano no quiere que se hable de ella, mismo motivo por el que no había dado a conocer que ya es padre de otra pequeña.

"Ese vato no tiene ningún derecho de hablar de mi hija en el internet, ni la conocer, carnal, entonces, ¿cómo vas a hablar de ella si ni la conoces? y sí, sí tengo dos hijas, pero no me gusta que se hable de ellas por todos lados, gracias por publicarlo enfrente de todos, ni conoces a mi primera hija, pero queires hablar de mi segunda, eso no está chido y ahí vas tú a abrir la bocota, yo no sé quién te dijo porque yo no te dije", precisó.

