Mucho se ha hablado de los vestuarios que Belinda usó en la serie “Mentiras”, que fue ropa vintage de diseñador y que vistieron muy bien a sus personajes de Daniela, pero no es la primera vez que ella hace algo parecido.

En 2020, en el musical “Hoy no me puedo levantar", que fue producido por Alejandro Gou, puso como condición que debía usar ropa de ciertas marcas y el productor accedió, pero lo mejor para él fue que la cantante puso de su dinero para comprar parte del vestuario que, hay que decir, también debía ser muy al estilo de los 80, así que al parecer es una década que le va muy bien a la cantante y que le trae buena suerte, porque hace cinco años también recibió buenas críticas por su debut en teatro.

El horno no estaba para bollos, pero con todo Leslie Gallardo intentó mostrar su mejor platillo en “MasterChef Celebrity”, pues mientras afilaba cuchillos y lidiaba con el fuego, afuera se cocinaba el amargo final de su noviazgo con el también actor Emilio Osorio. Así que no, no eran las cebollas lo que causaba el lagrimeo de la influencer en la cocina del reality. Pero ahora que fue eliminada del programa quiere dejar atrás la desazón.

“Estoy bien, sanando como yo quiero, cerrando ciclos de una manera correcta. No dejé que los sentimientos, aunque estuviera triste, se mezclaran con lo profesional, utilicé el reality para mantenerme ocupada”, dijo.

La influencer se convirtió en la eliminada número 13 del reality show. Foto: Instagram.

Benjamín Heredia, el bombero que no se volvió Héroe en “Survivor”

En “Survivor México”, siempre hay espacio para un buen villano, pero pocos lo logran tan pronto —y con tan poco cariño del público— como Benjamín Heredia.

El bombero que llegó como desconocido y peleó por su lugar en la competencia terminó convertido en uno de los participantes más rechazados por la audiencia. Todo empezó cuando intentó formar parte del equipo de los Héroes, quienes lo descartaron y prefirieron a Mariana. Desde entonces, Benjamín no solo ha hecho evidente su resentimiento hacia el equipo amarillo, sino que ha protagonizado momentos incómodos, como el encontronazo que casi llega a los golpes con Pablo, bicampeón del reality.

A diferencia de otros “desconocidos”, Heredia apenas rebasa los 350 followers… y eso con el perfil abierto.

En sus publicaciones abundan los comentarios negativos, al grado de que usuarios han señalado que la familia que maneja su cuenta en Instagram estaría eliminando críticas, lo que solo ha avivado más el rechazo. Algunos internautas aseguran que ni Jhon Guts en su peor etapa causaba tanta molestia: “Esperábamos a un bombero con alma de héroe, pero resultó un villano sin causa”, se lee entre los comentarios.

Benjamín se ha convertido en el villano de la temporada. Foto: Azteca.

