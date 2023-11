El tributo que la tienda Macy’s le rindió a Matthew Perry en el desfile de Thanksgiving

A unos días de que se cumpla el primer mes del fallecimiento del actor Matthew Perry, los detalles de cariño hacia él no han terminado, el día de ayer durante el "Macy's Thanksgiving Parade" el actor de la serie "Friends" se hizo presente durante la actuación de la cantante Jax.

No se trató de nada paranormal, sino que la intérprete decidió usar una sudadera con una imagen que los fanáticos del show televisivo identifican perfectamente, el personaje de Mónica (Courteney Cox) con un pavo enorme en la cabeza y Chandler viéndola con incredulidad; prenda que lució mientras cantaba "Are You Gonna Be My Girl de Jet", mientras pasaba en el carro alegórico de Toys 'R' Us. Este sencillo gesto suscitó mensajes de aprobación en las redes sociales, por ejemplo:

"Amé la sudadera de Jax para homenajear a #matthewperry en Acción de Gracias".

Me encantó tu homenaje a #MatthewPerry #ChandlerBing ¡Feliz Día de Acción de Gracias, Jax!".

La imagen forma parte de la quinta temporada de "Friends", del capítulo "The One With All The Thanksgivings", donde los personajes comparten los peores momentos que habían vivido en el Día de Acción de Gracias, cuando llega el turno de Rachel ( Jennifer Aniston ) revela que Mónica accidentalmente le cortó el dedo del pie a Chandler después de que él la llamara "gorda" en su primer encuentro, al enterarse de esto él sale molesto del apartamento y cuando Monica le ruega a Chandler que la perdone, usando un pavo en la cabeza mientras hace un baile chistoso, él accidentalmente le revela que la ama.