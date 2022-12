El trailer de Guardianes de la Galaxia vol. 3 te emocionará

Desde mayo de 2017 que no sabíamos más nada de los personajes intergalácticos más divertidos y diversos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Pero en las últimas horas se ha dado a conocer el avance de “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” en la Comic Con de Brasil. En el evento, los cinéfilos también pudieron ver el tráiler de “Indiana Jones and the Dial of Destiny”.

La tercera y última entrega de “Guardianes de la Galaxia”

La fecha está fijada: en mayo de 2023 llega a los cines la tercera parte de una de las películas más adoradas por niños y adultos del UCM. La película dirigida por James Gunn promete ser una especie de despedida muy emotiva para los “descarriados” del espacio, liderados por Peter Quill, más conocido como “Star Lord”, interpretado por Chris Pratt.

La aventura más peligrosa y adrenalínica llegará para el líder del grupo, junto a Drax el Destructor (Dave Bautista), Groot (voz de Vin Diesel), Rocket Raccoon (voz de Bradley Cooper), Nebula (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementieff) y Gamora (Zoe Saldaña). Esta última volverá en la última entrega para darle su última cuota de romance y acción a un Star Lord que nunca dejó de extrañarla.

El "Especial Felices Fiestas" de Guardianes de la Galaxia ya está disponible. Fuente: Instagram @tucci_comics

Para quienes sean fanáticos de la saga de Marvel, es importante saber que hay que ver el especial de Navidad que está disponible en Disney+, para saber algunos detalles que serán expuestos en “Guardianes de la Galaxia vol. 3”. El “Especial Felices Fiestas” tiene revelaciones importantes para poder entender completamente lo que veremos en la trilogía dirigida por James Gunn.



Will Poulter es Adam Warlock en "Guardianes de la Galaxia Vol. 3". Fuente: Instagram @tucci_comics

Una nueva aliada de los guardianes intergalácticos se sumará al equipo (interpretada por Maria Bakalova) y es en el especial navideño donde se nos da esa información, de cara al estreno de la película de mayo de 2023. Las amenazas para la banda de renegados del espacio serán The High Evolutionary (interpretado por Chukwudi Iwuji) y Adam Warlock (encarnado por un transformadísimo físicamente, Will Poulter).