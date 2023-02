El secreto de Migbelis Castellanos para disminuir de peso

Una de las modelos y conductoras venezolanas más queridas de Latinoamérica es sin dudas Migbelis Castellanos.

La ex Miss Venezuela 2013 y Nuestra Belleza Latina 2018 siempre se ha destacado por compartir en sus redes sociales algunos de sus looks, o fotos de sus rutinas y día a día, pero ahora Migbelis se volvió tendencia por contar cuál es su secreto a la hora de bajar de peso.

¿Cómo hace Migbelis Castellanos para bajar de peso?

"¡Wow! Yo bajé un montonón de libras, para no ponerle número. Desde hace unos meses decidí regresar a la corrida, prepararme mejor para correr el medio maratón, mejorar mis números, mi tiempo de corrida", aseguró Castellanos en una reciente entrevista.

"¡Ya no tomo tanto vino como antes! Es que me gusta mucho el vino tinto, entonces a mitad de semana siempre me voy a casa de una amiga y me tomo una copita y después otra copita y otra; entonces tuve que regularlo. No me restrinjo de nada, porque dietas no puedo hacer, nunca he podido hacer dietas. A mí que me dicen que no me puedo comer un arrocito blanco y eso es lo primero que voy a querer ir a comer. Tengo un ayuno de catorce horas ahora, pero lo empecé con dieciocho", confesó Migbelis.



Foto: Migbelis Castellanos. Fuente: Instagram @milynette

"Mi horario de ayuno tiene que ser empezando desde muy tarde, porque a mí me gusta cenar rico y cenar en restaurantes y salir, entonces yo empiezo a contar desde media noche y rompo ayuno durante el día más tarde, cuatro de la tarde, cuando sea bien tarde", finalizó la modelo.

¿Cuál es el próximo trabajo de Migbelis Castellanos?

La joven venezolana será la nueva host del backstage de la 35 edición de Premio lo Nuestro el próximo 23 de febrero por Estados Unidos.



Foto: Migbelis Castellanos. Fuente: Instagram @milynette

"Estoy feliz y estoy muy orgullosa, claro. Me tengo que dar mi mérito también, porque he tenido mucha paciencia en todo este camino. Cuando uno empieza a trabajar en esta industria tiene muchas ambiciones, pero hay que ir paso a paso. Siento que ahora estoy lo suficientemente preparada como para asumir un reto e irme en vivo y entretener a la gente y llevarles contenido de calidad para que disfruten los premios", aseguró Castellanos.