“Sin preocuparse, así es como hay que vivir”, es una de las enseñanzas que El rey león ha dejado a las generaciones que lo han visto, primero en cine y luego en teatro, desde 1994, así lo menciona David Kreppel, supervisor musical asociado de la versión teatral.

Para él la película infantil también se sostiene en otro poderoso mensaje: convivir en paz y armonía con todos los seres del planeta, algo que considera, debería estar interiorizado, pero al ver la situación actual del mundo parece que no es así.

“Se piensa que la gente del planeta ya aprendimos esa lección y parece que todavía necesitamos un recuerdo constante de eso, es hermoso que nosotros podamos trabajar en un show con esos mensajes de familia, comunidad, celebración de nacimiento, llanto de pérdida y negociación de conflictos, es una de las cosas que mantiene relevante a esta historia”, dice a EL UNIVERSAL.

El creativo explica que ve al teatro como una suerte de comunidad y por eso celebra esto celebra que existan los eventos artísticos, culturales o deportivos pues permiten la interacción humana, contrario a como percibe a los dispositivos móviles y a las redes sociales que generan que el individuo de abstraiga.

“Cualquier cosa que atraiga a la comunidad al mismo tiempo es maravillosa. Vi un juego del Mundial en Toronto hace unos meses e hizo cosas similares, eventos deportivos y teatro atraen a la gente, cualquier cosa que atraiga a la gente a la habitación al mismo tiempo, teniendo una experiencia compartida en lugar de estar en su teléfono, teniendo la experiencia sola es impactante, hermoso e importante para todos”, señala.

La música también genera interacción

En apartados técnicos Kreppel afirma que la música es un claro reflejo de este efecto, sobre todo en este montaje de gran formato que lleva 30 años presentándose por diferentes partes del mundo tal como lo hará hasta noviembre próximo en el Teatro Telcel.

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“The Lion King tiene muchos estilos de música sucediendo al mismo tiempo durante el show de culturas de todo el mundo, creo que es una de las razones por las que el show juega tan bien y con éxito en todos los lugares del mundo en los que ha estado, excepto en la Antártica, donde no hemos estado”, apunta.

David, acompañado de Anthony Lyn, director asociado y Marey Griffith, coreógrafa asociada de la puesta son los encargados de visitar las producciones internacionales, entre ellas la de México, para verificar los estándares que la franquicia marca.

“El show se abrió aquí por primera vez hace más de 10 años, qué maravilloso volver a la Ciudad de México y visitarla, trabajando en esta hermosa producción con actores locales, equipo creativo y orquesta”, explica.

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