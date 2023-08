El perturbador thriller en Netflix que te erizará la piel durante 100 minutos

Netflix es una empresa de entretenimiento que nos tiene acostumbrados a incorporar contenido todas las semanas y sus millones de suscriptores quedan absolutamente maravillados con la oferta de producciones audiovisuales con las que se topan.

Lo cierto es que esta plataforma de streaming ofrece una amalgama de series y películas, entre las que varían los estrenos más recientes, así como grandes clásicos.

Un ejemplo de esto último puede ser la intrigante película de culto conocida como "No todo es lo que parece", que está protagonizada por Daniel Craig.

¿De que trata "No todo es lo que parece"?

"No todo es lo que parece" es una película de 2004 que posee una duración de 100 minutos. Este thriller sobre drogas y mafias está dirigida por Matthew Vaughn y es considerada un clásico moderno.

"Después de haber acumulado una considerable cantidad de dinero, un vendedor de cocaína londinense (Daniel Craig) se dispone a abandonar Inglaterra y comenzar una nueva vida. Sin embargo, sus planes no coinciden con los de su jefe Jimmy Price (Kenneth Cranham), que quiere encargarle un último trabajo. Debut en la dirección del productor de "Lock, Stock and Two Smoking Barrels and Snatch", reza la sinopsis oficial de esta producción disponible en Netflix.

Lo cierto es que esta superproducción contó con muchas nominaciones a diversos premios, como los Bafta a mejor debut de un autor británico,y a los British Independent Film Awards a mejor nuevo director.

"No todo es lo que parece". Fuente: Twitter @MovieEndorser

En cuanto a los miembros del reparto de "No todo es lo que parece", hay que decir que se encuentra integrado por nombres entre los que se destacan Daniel Craig, Tom Hardy, Jamie Foreman, Sally Hawkins, Burn Gorman, Brinley Green, George Harris y Colm Meaneey, entre otros artistas.