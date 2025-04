El pantalón de Rauw Alejandro no aguantó el ritmo. Durante uno de sus conciertos, el reguetonero sufrió un accidente de vestuario en plena coreografía.

El intérprete de Todo de ti continúa recorriendo distintos escenarios con su gira Cosa Nuestra World Tour, en la que no solo demuestra su talento vocal, sino también luce vestuarios llamativos.

En una de sus presentaciones más recientes, Rauw apareció con un conjunto blanco que no resistió los exigentes movimientos del show. En clips que han circulado en redes sociales, se le ve interpretando No me sueltes mientras ejecuta una coreografía de movimientos robóticos. Al abrir las piernas, su pantalón se rasga en la entrepierna.

Al notar el desperfecto, el cantante bajó el brazo para cubrir su ropa interior y sus partes íntimas. Con una sonrisa, miró al público y continuó bailando con naturalidad, haciendo giros y desplazamientos hasta terminar el número.

En redes sociales, los usuarios reaccionaron con humor ante el incidente:“Y yo haciendo zoom”, “cuando la yuca es grande, la grieta exige terreno”, “como me hubiera gustado ser el camarógrafo en ese momento”, “¿por qué no se le rompió más?”, “pero continúa bailando cerradito”, “botón de lástima que traía calzón”, se leyó entre los comentarios.

Algunos también bromearon con que los pantalones parecían comprados en páginas de ropa por internet, demostrando que, a pesar del incidente, el reguetonero sigue siendo el centro de todas las miradas y risas en redes.

