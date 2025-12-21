Una nueva película coreana está siendo la sensación en Netflix, hablamos de “El gran diluvio”, cinta que juega en el terreno de la metaficción junto con un desastre natural que ha puesto a temblar a los espectadores por la posibilidad de que algo así ocurra en la vida real.

La historia presenta a An Na, una científica que se encuentra en compañía de su hijo, Ja-in, al momento de escuchar en las noticias del choque de asteroides contra el planeta, mismos que causan la inundación de la mayor parte del territorio mundial, haciendo de algunos edificios altos la última esperanza de la humanidad para sobrevivir.

Sin embargo, se trata sólo de una solución temporal, pues, el agua continúa subiendo, pese a ello, An Na y Ja-In tienen una esperanza mayor; la madre del pequeño es investigadora del Instituto Darwin, institución que lleva años trabajando en la creación de humanos sintéticos.

Al momento de la inundación An Na es contactada por Hee Jo, rescatista que le indica que un helicóptero la recogerá en la azotea de su departamento para trasladarla a un refugio, llevándola a ella y a su hijo en una travesía para llegar al punto de encuentro.

Pero, conforme avanza la historia, se empieza a desenrollar el nudo de “mentiras” de “El gran diluvio”-

Spoiler

Activamos una alerta de spoilers, pues, vamos a hablar del final de la cinta y lo que en realidad pasó.

¿Qué pasa al final de “El gran diluvio”?

El final de “El gran diluvio” muestra que An Na realmente no es la madre de Ja-in.

El pequeño es el primer humano sintético creado, puesto a cargo de la científica con el propósito de ayudarlo a crear vínculos y, posteriormente, utilizar la información recabada en el desarrollo de toda la línea de producción.

Aunque con el tiempo ella ha desarrollado sentimientos reales por él, por lo que al llegar a la azotea y ser informada de que no existe un refugio y el plan es enviarla en un cohete solo con el disco duro de Ja-in, pide poder llevar a su “hijo” en el viaje, lo que rápidamente es desestimado.

Ahora el siguiente paso es crear a una madre para la siguiente generación de humanos sintéticos, propósito para el que An Na se ofrece al borde de la muerte después de que restos de asteroides alcancen su nave.

Aquí se revela que toda la película realmente es una simulación; se nos muestra el último día de la científica que tiene que encontrar la manera de salvar al pequeño y en caso de fallar, se inicia la travesía.

