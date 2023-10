Netflix posee producciones de todo tipo y de todas las épocas que arrasan con reproducciones y que maravillan a sus millones de suscriptores.

Entre toda esta variedad de series y películas, esta plataforma de streaming ofrece un título que explorará tus emociones más arriesgadas y que promete mantenerte pegado a la pantalla.

Leer más: La comedia mexicana en Netflix ideal para despertar la pasión en tu pareja

Estamos hablando de la cinta "Lawless", conocida en español como "Los ilegales". Se trata de una película estadounidense de crimen y drama dirigida por John Hillcoat, lanzada en 2012, la cual ha sido calificada como sumamente perturbadora.

¿De qué trata la película "Los ilegales"?

Esta película está basada en la novela "The Wettest County in the World" de Matt Bondurant, que a su vez se inspiró en la historia real de la familia Bondurant y su participación en el tráfico ilegal de licor durante la Ley Seca en Estados Unidos. La historia que vemos en este arriesgado filme se desarrolla en Virginia durante la década de 1930, en el contexto de la Ley Seca.

"Los ilegales explora la vida de tres hermanos Forrest (Hardy), Howard (Clarke), y Jack Bondurant (LaBeouf), que produjeron y vendieron alcohol ilegal en el condado de Franklin, Virginia, durante la prohibición", reza la sinopsis oficial de esta producción disponible en Netflix.





"Los ilegales". Fuente: Twitter @DailyMoviePics





A lo largo de sus 115 minutos de duración observaremos la lucha de los hermanos Bondurant para mantener su negocio en funcionamiento a pesar de la presión de la ley y la violencia de los rivales, incluido un agente especial sádico interpretado por Guy Pearce. Mientras tanto, Jack se enamora de una joven mujer interpretada por Jessica Chastain y se ve arrastrado a la peligrosa vida de su familia.

Leer más: Netflix tiene la película protagonizada por Gerard Butler que ha logrado conmover al público

Conocida por su atmósfera sombría y violenta, que refleja la dureza de la época y la vida de los contrabandistas de licor, pero además de su llamativa trama, el filme destaca por su brillante elenco, el cual incluye a actores destacados como Tom Hardy, Shia LaBeouf, Jessica Chastain, Mia Wasikowska y Guy Pearce, quienes ofrecen actuaciones sólidas y convincentes en esta cinta filmada en locaciones como Georgia y Carolina del Norte.





"Los ilegales". Fuente: Twitter @DailyMoviePics

En cuanto a lo que dijo la crítica, debemos mencionar que en el sitio Rotten Tomatoes, esta cinta tiene un índice de aprobación del 66% basado en 217 reseñas, con una calificación promedio de 6,47/10, y allí los usuarios coincidieron que es: "Sombría, sangrienta y completamente defectuosa, no logra el estatus épico que busca, pero está demasiado bellamente filmada y actuada poderosamente como para descartarla". Por su parte, el crítico David Rooney de The Hollywood Reporter expresó: "Si Lawless no alcanza las dimensiones míticas de las grandes películas de bandidos y gánsteres, es una historia muy entretenida ambientada en un entorno vívido, contada con estilo y poblada por un elenco fantástico".