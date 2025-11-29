El actor Julio Alemán personificó a un superhéroe en la vida real, fuera de la pantalla y de los escenarios, cuando tuvo que defender a su esposa y a sus pertenencias de dos asaltantes que lograron meterse a la residencia en la que vivía en el Pedregal.

El galán de la pantalla, quien provocó el suspiro en cientos de mujeres que vieron en él al hombre perfecto por ser un talentoso actor y además un hombre atractivo, nació el 29 de noviembre de 1933, aunque estudió para ser ingeniero, pero abandonó la carrera para dedicarse de lleno a la actuación.

Debutó profesionalmente en teatro en 1957, después comenzó su larga trayectoria en la televisión con “Senda prohibida", la primera telenovela hecha en México junto a grandes actores como Silvia Derbez y Jorge Lavat.

La hazaña ocurrió en junio de 1970, cuando el actor, quien se encontraba filmando escenas de la película “El ídolo”, se dio cuenta que había olvidado en casa una camisa que necesitaba para una de las escenas, por lo que decidió ir por ella, cuando llegó, de prisa, no tocó el cláxon como siempre lo hacía, sino que entró a la casa ubicada en Peñas 186, Pedregal de San Ángel, donde se llevó la sorpresa de su vida.

Esta es la elegante residencia ubicada en Peñas número 186, donde el actor de cine Julio Alemán sorprendió a dos asaltantes e hirió de un tiro a uno de ellos. Foto: Fototeca EL UNIVERSAL.

En la cocina se tapó con una mujer llamada Petra, quien les ayudaba al servicio, él preguntó por su esposa Moru de Méndez Alemán, quien se encontraba en la habitación principal, el actor subió las escaleras y al entrar escuchó que su esposa le advertía:

“¡Cuidado gordo, porque nos están asaltando!”....

El hecho lo reportó a detalle EL UNIVERSAL:

"Julio Alemán entró a la recámara y de súbito fue amedrentado y amenazado de muerte por dos individuos jóvenes uno de los cuales estaba armado de un destornillador y el otro con un palo con clavos", relata la noticia.

Era las 13 horas de la tarde cuando la esposa del actor fue sorprendida en su recámara por dos asaltantes quienes la amenazaron de muerte. Fototeca EL UNIVERSAL.

Los dos asaltantes jalaron violentamente al actor y cerraron nuevamente la puerta, él levantó las manos y les dijo que podían llevarse todo lo que quisieran pero que no le hicieran ningún daño a su esposa.

Los ladrones ya tenían listos objetos alhajas y documentos importantes para proceder a la fuga. El actor persistió en su postura de que se retiraran de la residencia con las cosas que ya tenían en su poder.

Joyas, dinero, documentos y otros valiosos objetos, es el botín que habían acumulado los asaltantes durante el fallido robo en la residencia del artista de cine, Julio Alemán. Foto: Fototeca EL UNIVERSAL.

Julio Alemán, un superhéroe

En un descuido de los maleantes la esposa del actor señora, de 27 años logró liberarse de las manos y rápidamente tomo una pistola Smith Wesson calibre 36 que estaba ante los objetos que pretendían robarse los sujetos.

Apuntó el arma contra los asaltantes y los obligó a que se desapartaran de su esposo, entonces éste corrió hacia ella, le quitó la pistola, procedió a amagar a los dos intrusos, les ordenó que no se movieran y le pidió a su esposa que llamara a la policía, pero uno de los asaltantes corrió hacia la puerta para impedir que la esposa de Alemán saliera de la habitación.

En ese momento Julio Alemán no tuvo otra alternativa que disparar contra el sujeto, a quien hirió en el costado izquierdo. El herido cayó al suelo, lo que ocasionó que su cómplice se rindiera y dejara caer al suelo el instrumento con el cual anteriormente había amenazado a la esposa del actor.

Julio Alemán, primer galán del cine nacional, durante una de las tantas llamadas telefónicas explicando la forma en que dos individuos ataron a su esposa e intentaron robar dinero, alhajas y documentos, todo con valor de 130 mil pesos. Foto: Fototeca EL UNIVERSAL.

El lesionado suplicó que llamaran a una ambulancia pues creía que estaba herido de gravedad. Julio Alemán lo auxilió y lo llevó a la sala, donde lo acomodó para que no continuará desangrándose.

Mientras tanto, la esposa de Alemán llamó por teléfono a la Cruz Verde y a la policía; minutos después la residencia fue invadida por policías preventivos, agentes del servicio secreto y personal de la Cruz Verde.

Los asaltantes eran menores de edad

El delincuente lesionado se llamaba José Barrera Reyes y tenía 17 años de edad, su compañero de nombre Carlos Andrés Cruz Robles tenía la misma edad, ambos fueron detenidos por el personal del entonces Servicio Secreto.

Los detectives no permitieron que los ambulantes auxiliaran al balaceado y fueron ellos mismos quienes lo condujeron al hospital de traumatología de Xoco donde fue sometido a una cirugía para extraerle el proyectil que le quedó alojado en el costado derecho.

Carlos Andrés Oros Robles y José Barrera Reyes, los dos jóvenes que intentaron robar en la residencia del actor de cine, Julio Alemán. Foto: Fototeca EL UNIVERSAL.

Julio Alemán, que en ese entonces tenía 35 años de edad, declaró a este diario que tuvo que actuar en defensa propia y en defensa de su esposa.

Relató que los ladrones entraron a su residencia por la azotea; la esposa del artista relató que los asaltantes estaban ya por darse a la fuga cuando oportunamente llegó su esposo y evitó el robo.

Recordó que antes de que su esposo entrara a la recámara, uno de los delincuentes le dijo al otro: "Consíguete mecate para atar y amordazar bien a la señora".

Merú de Méndez Alemán y el actor de cine, Julio Alemán, declarando ante el agente del Ministerio Público tras el fallido robo a su residencia. Foto: Fototeca EL UNIVERSAL.

Los dos individuos tenían en su poder alajas y objetos por 130 mil pesos, además de un cheque en blanco y otros documentos importantes.

Las autoridades indicaron que lo hecho por el actor era una excluyente de responsabilidad ya que actuó en legítima defensa y en protección de terceras personas en este caso su esposa, quien fue amarrada de las manos con un cordón de los que se emplean para hacer moños para regalos.

Julio Alemán fue uno de los actores más respetados y queridos en México con 55 años de carrera artística, falleció el 11 de abril de 2012.

