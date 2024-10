Uno de los desafíos que enfrentó Ariadne Díaz en la telenovela “Papás por conveniencia” no fue reencontrarse con José Ron y causar polémica por volver a ser pareja de su exnovio en una telenovela, sino el hecho de cantar entonadamente las melodías que forman parte de la banda sonora del melodrama. Al final, la experiencia fue tan buena para ella y tuvo tan buenos resultados, que la actriz nos adelanta que planea probar suerte como cantante, por lo que espera pronto dar la sorpresa con algún sencillo, posiblemente a principios de 2025.

Tarde y rápida, la desconcertante conferencia de “El Fantasma”

El cantante de regional mexicano, Alexander García, mejor conocido como “El Fantasma”, ofreció la conferencia más veloz del año, de tan sólo siete minutos después una espera de una hora; el encuentro con la prensa se llevó a cabo en el lobby del Auditorio Nacional. Su persona avisó que el artista venía retrasado, pero que era cuestión de poco tiempo; pasó más de una hora cuando inició la conferencia, en la cual anunció su presentación en el recinto de Paseo de la Reforma este mes y del lanzamiento del álbum que sería al día siguiente; luego respondió velozmente unas cinco preguntas y dio por terminada la reunión, dejando a todos desconcertados.

Foto: Instagram oficial.

Ana Martin, una influencer que no se engancha

Mujeres como Ana Martín han demostrado que no se necesita ser una jovencita para posicionarse como influencer. En esta época en que las redes sociales definen quién es popular y quién no, pero también ha mostrado que una artista de su trayectoria no se engancha con las malas críticas. Recientemente compartió en su cuenta de Instagram, un detrás de cámaras de una sesión de fotos para una reconocida revista de estilo de vida, donde se le ve posando cómoda y feliz, algo que sus seguidores le hicieron notar en sus comentarios, e incluso le dijeron que tenía buen “flow”, excepto una usuaria (@giselayenny), quien trató de ofenderla al decirle “ridícula”, pero Ana Martín le respondió con elegancia diciéndole que amaba que le dijera así, y remató mandándole bendiciones.

La actriz Ana Martin, una amante de los animales. Foto: Instagram.