Más Información

Cultura UNAM convoca a estudiantes a hacer crónica cultural

Cultura UNAM convoca a estudiantes a hacer crónica cultural

50 años de “Terra nostra”; Pedro Ángel Palou analiza la novela de Carlos Fuentes

50 años de “Terra nostra”; Pedro Ángel Palou analiza la novela de Carlos Fuentes

FOTOS: El art déco sigue presente en la vida de la Ciudad de México

FOTOS: El art déco sigue presente en la vida de la Ciudad de México

Camino Real Tierra Adentro, una  ruta económica y cultural

Camino Real Tierra Adentro, una  ruta económica y cultural

En la Filuni celebran la serie chilena 31 minutos

En la Filuni celebran la serie chilena 31 minutos

La Academia Mexicana de la Lengua llega a  150 años con logros y retos: Gonzalo Celorio

La Academia Mexicana de la Lengua llega a  150 años con logros y retos: Gonzalo Celorio

, creador de temas como "Gangnaman Style" y "Gentleman", enfrenta serios problemas legales, ya que está siendo investigado por, presuntamente, transgredir la ley médica de Corea del Sur.

De acuerdo con información publicada por la agencia local, Yonhap, Psy se encuentra bajo investigación policial por adquirir fármacos piscotropicos de manera ilegal.

Los reportes oficiales, cita el medio, acusan al cantante de hacerse de recetas para medicamentos como Xanax y Stilnox (indicados para combatir la ansiedad y el insomnio) en un hospital universitario de Seúl y sin haber asistido a consultas previas.

Lee también

Pero eso no es todo, a este cargo, también se le imputo el de adquirir las medicinas a través de terceros, ya que, fueron su mánager y otras personas quienes su mánager y recibieron las sustancias en su nombre.

Medios locales, revelaron que fue un informante anónimo quien dio aviso a la policía, por lo que realizaron una redada en el hospital y encontraron los registros médicos.

Psy, por su parte, a través de un comunicado, negó las acusaciones y aseguró que todo se trató de un error. Asimismo, explicó que fue diagnosticado con un trastorno crónico del sueño y está tomando somníferos, según lo recetado por su doctor.

Aclaró, además, que las recetas no fueron obtenidas de manera ilegal, aunque sí admitió que, en algunas ocasiones, terceras personas recibieron sus medicamentos.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Actor sorprende al revelar que Catherine Zeta-Jones (55) es “bellísima”, pero critica a Jennifer Lopez (56). VIDEO. Foto: The Grosby Group / (Photo by Scott A Garfitt/Invision/AP)

Actor sorprende al revelar que Catherine Zeta-Jones (55) es “bellísima”, pero critica a Jennifer Lopez (56). VIDEO

Alicia Villarreal olvida a Cruz Martínez y se tatúa con su "príncipe" Cibad Hernández. Foto: Cibadoficial11 / IG

Alicia Villarreal olvida a Cruz Martínez y tatúa su romance con su "príncipe" Cibad Hernández. ¿Quién es?

Christian Nodal se viraliza por "reciclar" y dedicar la misma canción a Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar. Foto: AP/AFP

Christian Nodal se viraliza por "reciclar" y dedicar la misma canción a Belinda, Cazzu y Ángela Aguilar

¿Tuvo Meghan Markle una hija antes de casarse con Harry? La historia que genera controversia. Foto: EFE

¿Tuvo Meghan Markle una hija antes de casarse con Harry? La historia que genera controversia

Heidi Klum y su hija Leni brillan en el Festival de Cine de Venecia con impactantes looks. Foto: EFE

Heidi Klum y su hija Leni brillan en el Festival de Cine de Venecia con impactantes looks