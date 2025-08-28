Psy, creador de temas como "Gangnaman Style" y "Gentleman", enfrenta serios problemas legales, ya que está siendo investigado por, presuntamente, transgredir la ley médica de Corea del Sur.

De acuerdo con información publicada por la agencia local, Yonhap, Psy se encuentra bajo investigación policial por adquirir fármacos piscotropicos de manera ilegal.

Los reportes oficiales, cita el medio, acusan al cantante de hacerse de recetas para medicamentos como Xanax y Stilnox (indicados para combatir la ansiedad y el insomnio) en un hospital universitario de Seúl y sin haber asistido a consultas previas.

Pero eso no es todo, a este cargo, también se le imputo el de adquirir las medicinas a través de terceros, ya que, fueron su mánager y otras personas quienes su mánager y recibieron las sustancias en su nombre.

Medios locales, revelaron que fue un informante anónimo quien dio aviso a la policía, por lo que realizaron una redada en el hospital y encontraron los registros médicos.

Psy, por su parte, a través de un comunicado, negó las acusaciones y aseguró que todo se trató de un error. Asimismo, explicó que fue diagnosticado con un trastorno crónico del sueño y está tomando somníferos, según lo recetado por su doctor.

Aclaró, además, que las recetas no fueron obtenidas de manera ilegal, aunque sí admitió que, en algunas ocasiones, terceras personas recibieron sus medicamentos.

