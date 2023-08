“El amor según Dalva”, se estrena en México, luego de ovación en Cannes

La primera secuencia tiende el tema: la policía entra a un departamento en la que un hombre vive con su hija adolescente, a la que pide vestirse y maquillarse como mujer. Ella lo defiende gritando que está con él por gusto.

Los siguientes minutos serán ver a la pequeña tratar de entender lo que pasó, no solamente ese día, sino lo ocurrido en su vida, donde la palabra incesto retumba.

Este fin de semana la historia llega a cines como “El amor según Dalva”, ópera prima de la francesa Emmanuelle Nicot, la cual se presentó en Cannes 2022 con buena recepción.

Zelda Samson, la protagonista hoy de 14 años, se pone frente a la cámara del zoom para hablar del largometraje. Algo raro para ella si se toma en cuenta que no desea ser actriz, sino astrofísica.

“Es importante tratar el tema y no sólo ver película de diversión. Está bien ver Avatar o Barbie, pero es también importante ver otras cosas y que luego venga la discusión con los adultos. La película la vimos en mi salón de clases y luego la discutimos; la maestra intervenía y yo también, hablamos del tema y eso es lo importante”, comenta.

Cuando realizó el casting nadie sabía de qué trataría la historia. La realizadora optó por no decir nada, temiendo una baja demanda actoral. Fue hasta la segunda ronda que soltó la trama a los elegidos.

“En el anuncio no se hablaba del tema de incesto y en cuanto supe me sentí más motivada y pensé que tratandolo podía ayudar agente que ayudara la situación. De niña había leído algo, pero no me daba cuenta de lo que era realmente. Una tarde con mis padres hablamos de eso y me preguntaron si me sentía bien o mal al hacer la película, pensé lo importante de hacerla”, recuerda Zelda.

La actriz tuvo de cerca una coach que la ayudaba a entrar y salir del personaje en las secuencias y con la directora se reunía una vez por semana para ensayar el guión.

“Cuando tenia que estar enojada saltaba mucho para poder estar respirando así y, cuando era de estar triste, me ponía crema en los ojos para que me picaran (risas). Además no grabamos en orden, sino que juntaron las escenas para que una semana estuviera en un estado de ánimo y en otra, de otra forma. Eso ayudó”, detalla.

“El amor según Dalva” está en cines de Ciudad de México, Veracruz, Tijuana, Querétaro, Puebla, Oaxaca, Monterrey, Morelia, Mérida, Guanajuato, Guadalajara, Estado de México, Cuernavaca y Cancún.

Nada mal para Zelda que ya desde ahora, aunque calificada por los medios de Cannes como una futura estrella, sabe que difícilmente continuará en el cine.

“Me gustó mucho la película, pero es una experiencia cansada y hay muchas cosas que quiero hacer en la vida. Quizá repetiría una o dos veces más, pero no estoy segura de hacerlo profesionalmente”, concluye.



